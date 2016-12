La selección retorna “triste” de Chile

“Esto se terminó, estamos muy tristes por el resultado, no era lo que queríamos pero se dio así; ahora hay que pensar en lo que viene”, declaró Pablo Escobar, jugador de la Selección boliviana que no logró su objetivo el jueves ante Perú y en las próximas horas retorna a su país.

En el partido de cuartos de final el equipo Verde cayó ante los peruanos por 3 a 1, ese resultado los dejó en el camino y sin chance a nada, algo que no gustó a los jugadores que tenían la ambición de seguir en la Copa América Chile 2015, pero asumieron la eliminación con madurez, por lo menos eso es lo que reflejaron este viernes con más calma.

“No estamos bien, fue un resultado triste para nuestras aspiraciones. No es hora de poner escusas, porque no es final de nada, al contrario debe ser el comienzo de algo mejor”, añadió el futbolista que es requerido en La Paz por el técnico de The Strongest, el paraguayo Pablo Caballero, quien el viernes anticipó que tanto él como Walter Veizaga y Alejandro Chumacero tendrán un descanso reparador, antes de volver a los entrenamientos.

Por su lado el capitán del plantel Verde, Ronald Raldes apuntó que la Copa América dejó enseñanzas para los bolivianos, que serán aprovechados por cada uno de ellos, pues próximamente se viene las eliminatorias y ya comenzaron a trazarse objetivos.

“No pensábamos que se registraría este resultado, pero llegamos a cuartos de final, se consiguió dar un paso importante”, declaró el capitán, que además coincidió con las declaraciones que realizó el técnico Mauricio Soria, que dijo que el seleccionado mostró un mejor desempeño, y que puede pelear con las “otras selecciones”.

El seleccionado nacional se encuentra en Santiago (Chile), donde espera la disposición del comité organizador, aún no se conoce el horario de vuelo para retornar a Bolivia, pero se sabe que será el sábado, Javier Silva encargado de prensa del equipo Verde también aguarda informes oficiales.

Bolivia pasó a cuartos de final tras empatar con México sin apertura del marcador, en tanto que el ganaron a Ecuador por 3 a 2, en tanto que fue goleado por Chile por 5 a 0, esos resultados le sirvieron para jugar en la siguiente instancia de la Copa América, en el que perdió contra Perú por 3 a 1.