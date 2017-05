Perú tercero en la Copa América: gana a Paraguay 2-0

La disputa por el tercer puesto es muchas veces menospreciada por los protagonistas que llegan a esas instancias en las competencias más importantes. Sin embargo, por cómo venían Perú y Paraguay, que se habían quedado afuera de la última Copa del Mundo, la lucha por entrar al podio pasó a ser un gran premio al trabajo hecho por ambas Selecciones y por sus entrenadores.

Ricardo Gareca y Ramón Díaz llegaron a cambiar el presente de sus equipos, y eso se vio plasmado en esta edición de la Copa América, en la que Paraguay eliminó a Brasil y en la que Perú hizo un partidazo ante Chile con un jugador menos y estuvo a punto de eliminarlo de la semifinal.

Con esa realidad se cruzaron la Albirroja y la Bicolor. Los de Ricardo Gareca tomaron rápidamente las riendas del encuentro. Un Perú ofensivo que jugó por abajo, que intentó buscar el arco rival y que, si no fuera por Villar o por la falta de puntería de Reyna, se hubiera puesto en ventaja en la primera mitad. Paraguay dependió de Ortigoza. Cuando la pelota no pasó por el volante de San Lorenzo, los de Ramón Díaz no pudieron controlarla.

En el segundo tiempo, Perú golpeó rápidamente arrastrando lo demostrado en la primera mitad. A los dos minutos, Carrillo le pegó al arco desde el borde del área tras un despeje de la defensa paraguaya y puso en ventaja a los del Tigre, que se habían quedado con las manos vacías injustamente en los primeros 45′.

Pero el gol revivió a la Albirroja, que salió a buscar el empate que le diera, al menos, la chance de alcanzar una definición por penales. Comenzó a arrimarse la Selección guaraní que se adueñó de la pelota y que tuvo la más clara a los 21 minutos tras un pase de Romero al segundo palo que llegó a cortar con lo justo Ramos cuando Benítez entraba para empujarla a la red.

Sin embargo, Perú se reincorporó y volvió a presionar en el campo rival. Paolo Guerrero tuvo la chance de ampliarlo antes pero recién le quedó justa a un minuto del final, tras el centro de Sánchez, que se la dejó servida al delantero en el área chica para que quede como uno de los máximos artilleros de la Copa con cuatro goles (junto al chileno Vargas).

La Bicolor tuvo que sufrirlo hasta último momento pero pudo celebrar, merecidamente, el tercer puesto en una Copa América que lo tuvo como una de las revelaciones y que le devolvió la sonrisa a una Selección que venía golpeada.