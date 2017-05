Las selfies con Francisco

El papa Francisco no ve televisión desde 1990, no usa internet y lee un solo periódico, lo que evidencia una aparente lejanía de la tecnología, pero durante su recorrido por Ecuador tuvo que ceder a las selfies, tan populares en estos tiempos de teléfonos inteligentes.

Dos periodistas, tres jóvenes en Guayaquil y hasta sacerdotes durante un almuerzo se han tomado ese tipo de fotos con el sumo pontífice.

Una de las selfies más curiosas fue la de tres sacerdotes, uno de ellos el padre Gilberto Freire, provincial de la Compañía de Jesús en Ecuador, junto al papa Francisco en el marco del almuerzo que mantuvo el pontífice de 78 años con la comunidad jesuita, a la que pertenece, en el Colegio Javier de Guayaquil. La foto fue divulgada por la cuenta de Facebook de la Unidad Educativa Borja.

Durante su visita a Ecuador, adonde Francisco llegó el domingo por la tarde para una visita que terminará el miércoles, el sumo pontífice ha podido ser captado en las cámaras de teléfonos celulares de cientos de miles de personas, pero unos pocos han ido más lejos y lo han hecho posar para selfies.

Este tipo de fotos tan populares son posibles gracias a las bondades de una tecnología a la que en otros ámbitos el Papa ni se acerca.

En una entrevista con el pequeño diario argentino La Voz del Pueblo, publicada a finales de mayo, el santo padre reveló que no se conecta a internet, que solamente lee un diario La Repubblica, “que es un diario para sectores medios. Lo hago a la mañana y no me lleva más de 10 minutos ojearlo. Televisión no veo desde el año 1990 (se toma el tiempo para responder). Es una promesa que le hice a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990″.

En Quito, pocos minutos después de su llegada el domingo y a la salida del aeropuerto Mariscal Sucre rumbo a la Nunciatura Apostólica, el modesto Fiat en el que viajaba se detuvo a saludar con Fabricio Cevallos, periodista del canal público EcuadorTV, que realizaba en el lugar la cobertura del evento. El Papa se dejó entonces tomar una selfie que enseguida fue publicada en Twitter.

Este lunes durante el recorrido del papamóvil por el parque Samanes, donde se celebró una multitudinaria misa en la ciudad portuaria de Guayaquil, dos jóvenes aprovecharon también el paso de la caravana para tomarse la autofoto con el pontífice argentino, el primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia católica.

El guayaquileño Guillermo Tacle, también aprovechó el paso del pontífice para tomarse la foto a la que describrió en su cuenta de Twitter como: “La selfie de mi vida”.

El sumo pontífice visitó este lunes Guayaquil, donde permaneció unas seis horas antes de volver a Quito para completar su agenda en Ecuador, que incluye una segunda misa campal, un encuentro con el presidente Rafael Correa, con la sociedad civil y la comunidad educativa, además de visita a emblemáticas iglesias coloniales y al Santuario de El Quinche, cerca de Quito.

(Con información de Andes.inf)