En su segunda jornada en Paraguay, el sábado, el papa Francisco volvió a arremeter contra la corrupción y el narcotráfico. Durante un encuentro con miles de representantes de la sociedad civil, el Sumo Pontífice señaló que la corrupción “es la gangrena de un pueblo”.

“Otro método que no da libertad es el chantaje y eso es siempre corrupción”, afirmó el pontífice tras recalcar que es un fenómeno que se repite “en todos los pueblos del mundo”.

Francisco tuvo estas palabras en su encuentro con la sociedad civil, en el coliseo de un colegio de Asunción.

Con esta idea Francisco retomó su reclamo del viernes, cuando en la casa de Gobierno, ante la presencia del presidente Horacio Cartes y sus colaboradores, abogó para que “no haya más víctimas de la violencia, la corrupción y el narcotráfico”.

En su exposición de este sábado el papa argentino también criticó las ideologías. “Las ideologías siempre terminaron en dictaduras”, aseguró el Sumo Pontífice. “Tienen una relación enferma con el pueblo. No asumen el pueblo”, agregó.

Francisco instó a las sociedades a no seguir “un modelo económico dictatorial”. “En la economía, en la empresa, lo primero es siempre la persona y el hábitat donde vive”, indicó ante la atenta mirada de cientos de fieles.

Sobre el final de su exposición, el Papa reveló que una persona presente en el recinto le rogó pedir por la liberación de un supuesto detenido por el ejército.

“No digo si es verdad si no es verdad, si es justo o no, pero uno de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado era apartar a la gente, con el exilio o con la prisión, o con los campos de concentración nazis o stalinistas”, señaló el Papa, quien aclaró que no dirigía ese mensaje a alguien en particular -en el lugar se encontraba el presidente Horacio Cartes- sino a “cada una” de las personas.

Luego de escuchar a representantes de distintas organizaciones civiles, Francisco resaltó el sacrificio y la voluntad del pueblo paraguayo por buscar “el bien de la patria”. Para eso, el Papa pidió jugar limpio y sin sobornar: “No coimeen al réferi”.

“En las personas que han hablado vi la voluntad por el bien de la patria”, aseguró el Sumo Pontífice en su segunda actividad de este sábado en Asunción. “No tengan miedo de dejar todo en la cancha”.

Más tarde visitó la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción, en la capital paraguaya para las Vísperas con religiosos.

(Tomado de Infobae)