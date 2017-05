Canciller de Chile: Si Bolivia pone condiciones, no tienen disposición para restablecer relaciones

“Quien quiera colocar condiciones quiere decir que no tiene disposición ni voluntad política para restablecer relaciones diplomáticas”, sostuvo en la tarde del martes el canciller chileno Heraldo Muñoz al referirse a las declaraciones de su par boliviano David Choquehuanca, que manifestara que Bolivia reanudaría las relaciones diplomáticas con Chile siempre y cuando se le dé una solución a su demanda de salida soberana al mar.

Tras una reunión con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Canciller señaló que “Chile ha hecho una propuesta concreta, estamos disponibles para restablecer relaciones diplomáticas de forma inmediata y sin condiciones, no le pedimos a Bolivia que retire la demanda en La Haya porque hay muchos países que tienen casos en La Haya y que mantienen relaciones, quien quiera colocar condiciones quiere decir que no tiene disposición ni voluntad política para restablecer relaciones”.

Heraldo Muñoz agregó que “Bolivia está diciendo que Chile le tiene que entregar territorio para tener relaciones diplomáticas, eso es incomprensible y no tiene ninuguna posibilidad porque Chile no va a ceder territorio soberano, eso le tiene que quedar claro, sí estamos disponibles a conversar y restablecer relaciones diplomáticas sin condiciones, que se pronuncie Bolivia, hasta ahora sólo pone condiciones y no responder a la solicitud de diálogo que hizo el Papa”.

El canciller además confirmó que el ex secretario general de la OEA y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza se sumó a la campaña comunicacional impulsada por el gobierno chileno que busca explicar a en diversos países la posición chilena ante la demanda marítima de Bolivia en La Haya, y que ayer estuvo en Argentina y hoy en Uruguay.

“Chile tiene una acción proactiva para presentar a los distintos gobiernos la posición chilena respecto a la demanda boliviana, estuvimos conversando con el ex canciller Insulza y él va como emisario de Chile para conversar con las autoridades argentinas y hoy está en Uruguay para lo mismo, no vamos a parar aquí, los ex presidentes han estado en distintas misiones en el exterior para informar de manera sobria a los distintos gobiernos nuestra posición”, dijo Muñoz.

El Ministro de Relaciones Exteriores transandino puntualizó eso sí que el objetivo de estas reuniones es “que la comunidad internacional esté bien informada de la posición de Chile de respeto a los tratados que es la columna vertebral de las relaciones internacionales (…) No estamos interesados en que ningún país se pronuncie públicamente a favor de Chile porque este es un tema bilateral, pero es importante que conozcan nuestros argumentos y lo que está en juego en La Haya”.

Santiago/Chile/ Biobio y La Tercera