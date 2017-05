Piden expulsión de Laura Bozzo de México

La conductora peruana Laura Bozzo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, la Secretaría de Gobernación de México evalúa su talk show Laura debido a que la diputada del Partido de la Revolución Democrática Verónica Juárez pidió su expulsión del país por considerar que el contenido del programa de Televisa atenta contra la integridad de los mexicanos.

“Es importante destacar que la Secretaría de Gobernación informó que ya analiza una petición en la que se solicita la expulsión del país de Laura Bozzo, así como la cancelación de su programa”, menciona un dictamen sobre la solicitud de la parlamentaria.

La Comisión Permanente del Congreso de México refirió en su Gaceta que, en la sesión del pasado 10 de junio, se presentó la propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el “seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora” peruana.

El mencionado dictamen señala que Laura Bozzo Rotondo, que llegó a México en 2009, “es ampliamente reconocida por un programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia y falsedad”.

También se caracteriza por “acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en este programa televisivo y que es transmitido en un horario inapropiado, ya que niños y adolescentes también lo ven”, dice la propuesta.

Asimismo, destaca que “de manera constante y flagrante, vía los medios de comunicación, conocemos de una tras otra violación e interferencia en asuntos de escrupuloso carácter nacional, con el apoyo y protección de la empresa televisiva a la cual (Laura Bozzo) presta sus servicios, Televisa”.

No es la primera vez que se solicite la expulsión de México de Laura Bozzo. La plataforma Change.org ha tenido diversas iniciativas para reunir firmas, como la impulsada por Creamos México AC, que reunió más de 150 mil firmas en 2013.

Bozzo explota contra petición de expulsión

Tras darse a conocer la posible petición de expulsión que hizo la Secretaria de Gobernación para que Laura Bozzo sea expulsada de México, la presentadora peruana respondió que “yo soy más mexicana que el chile, a mí no me sacan de acá, ni mi cenizas van a salir de acá, porque mis cenizas van a estar entre Acapulco y Chiapas que son mis lugares favoritos, a mí nadie me saca de México, este es mi país”.

Aseguró que no tiene ninguna petición, pese a que el día de ayer la Secretaría de Gobernación señaló que analiza una petición para expulsar de México a Bozzo.

Dijo que México es un país que siempre se ha caracterizado por acoger a la gente extranjera.

Diarios de México/Fides