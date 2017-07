Rumbo al Mundial Rusia 2018: Bolivia debuta contra Uruguay

En un acto celebrado en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo, se realizó el sorteo de las clasificatorias mundialistas para Rusia 2018 en el cual Bolivia abrirá su participación enfrentando a Uruguay en el estadio Hernando Siles, de La Paz.

Este es el rol de partidos de las clasificatorias mundialistas para Sudamérica:

PRIMERA FECHA (octubre de 2015)

Barranquilla: Colombia vs. Perú

Santiago: Chile vs. Brasil

Buenos Aires: Argentina vs. Ecuador

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Paraguay

La Paz: Bolivia vs. Uruguay

SEGUNDA FECHA (octubre de 2015)

Asunción: Paraguay vs. Argentina

Por definir: Brasil vs. Venezuela

Quito: Ecuador vs. Bolivia

Lima: Perú vs. Chile

Montevideo: Uruguay vs. Colombia

TERCERA FECHA (noviembre de 2015)

Santiago: Chile vs. Colombia

Buenos Aires: Argentina vs. Brasil

Quito: Ecuador vs. Uruguay

La Paz: Bolivia vs. Venezuela

Lima: Perú vs. Paraguay

CUARTA FECHA (noviembre de 2016)

Barranquilla: Colombia vs. Argentina

Asunción: Paraguay vs. Bolivia

Por definir: Brasil vs. Perú

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Ecuador

Montevideo: Uruguay vs. Chile

QUINTA FECHA (junio de 2016)

Santiago: Chile vs. Argentina

Por definir: Brasil vs. Uruguay

Quito: Ecuador vs. Paraguay

La Paz: Bolivia vs. Colombia

Lima: Perú vs. Venezuela

SEXTA FECHA (junio de 2016)

Barranquilla: Colombia vs. Ecuador

Asunción: Paraguay vs. Brasil

Buenos Aires: Argentina vs. Bolivia

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Chile

Montevideo: Uruguay vs. Perú

SÉPTIMA FECHA (septiembre de 2016)

Barranquilla: Colombia vs. Venezuela

Asunción: Paraguay vs. Chile

Buenos Aires: Argentina vs. Uruguay

Quito: Ecuador vs. Brasil

La Paz: Bolivia vs. Perú

OCTAVA FECHA (septiembre de 2016):

Santiago: Chile vs. Bolivia

Por definir: Brasil vs. Colombia

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Argentina

Lima: Perú vs. Ecuador

Montevideo: Uruguay vs. Paraguay

NOVENA FECHA (octubre de 2016)

Asunción: Paraguay vs. Colombia

Por definir: Brasil vs. Bolivia

Quito: Ecuador vs. Chile

Lima: Perú vs. Argentina

Montevideo: Uruguay vs. Venezuela

DÉCIMA FECHA (octubre de 2016)

Barranquilla: Colombia vs. Uruguay

Santiago: Chile vs. Perú

Buenos Aires: Argentina vs. Paraguay

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Brasil

La Paz: Bolivia vs. Ecuador

DÉCIMA PRIMERA FECHA (marzo de 2017)

Barranquilla: Colombia vs. Chile

Asunción: Paraguay vs. Perú

Por definir: Brasil vs. Argentina

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Bolivia

Montevideo: Uruguay vs. Ecuador

DÉCIMA SEGUNDA FECHA (marzo de 2017)

Santiago: Chile vs. Uruguay

Buenos Aires: Argentina vs. Colombia

Quito: Ecuador vs. Venezuela

La Paz: Bolivia vs. Paraguay

Lima: Perú vs. Brasil

DÉCIMA TERCERA FECHA (junio de 2017):

Barranquilla: Colombia vs. Bolivia

Asunción: Paraguay vs. Ecuador

Buenos Aires: Argentina vs. Chile

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Perú

Montevideo: Uruguay vs. Brasil

DÉCIMA CUARTA FECHA (junio de 2017)

Santiago: Chile vs. Venezuela

Por definir: Brasil vs. Paraguay

Quito: Ecuador vs. Colombia

La Paz: Bolivia vs. Argentina

Lima: Perú vs. Uruguay

DÉCIMA QUINTA FECHA (septiembre de 2017)

Santiago: Chile vs. Paraguay

Por definir: Brasil vs. Ecuador

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Colombia

Lima: Perú vs. Bolivia

Montevideo: Uruguay vs. Argentina

DÉCIMA SEXTA (septiembre de 2017):

Barranquilla: Colombia vs. Brasil

Asunción: Paraguay vs. Uruguay

Buenos Aires: Argentina vs. Venezuela

Quito: Ecuador vs. Perú

La Paz: Bolivia vs. Chile

DÉCIMA SÉPTIMA FECHA (octubre de 2017)

Barranquilla: Colombia vs. Paraguay

Santiago: Chile vs. Ecuador

Buenos Aires: Argentina vs. Perú

Puerto Ordaz: Venezuela vs. Uruguay

La Paz: Bolivia vs. Brasil

DÉCIMO OCTAVA FECHA (octubre de 2017)

Asunción: Paraguay vs. Venezuela

Por definir: Brasil vs. Chile

Quito: Ecuador vs. Argentina

Lima: Perú vs. Colombia

Montevideo: Uruguay vs. Bolivia

San Petesburgo/Rusia/APG-Fides