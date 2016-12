Evo dice que verá en diciembre si busca otra reelección

El presidente Evo Morales dijo el lunes que no ha tomado una decisión sobre una posible reforma constitucional que lo habilite a otra reelección y anunció que debatirá este tema en diciembre, con el gabinete ministerial.

Morales afirmó en conferencia de prensa que estaba sorprendido por la gran cantidad de pedidos de dirigentes de diversos sectores para que busque otro mandato en las elecciones previstas para el 2020.

“No está decidido personalmente ni como gobierno nacional, pero me sorprenden las distintas declaraciones que vienen de los movimientos sociales” sugiriendo otra reelección, dijo Morales, quien está ejerciendo su tercer mandato consecutivo, el segundo desde el cambio de constitución.

“Tengo decidido debatir eso con el gabinete, el diciembre, en una reunión ampliada, antes de año nuevo”, apuntó.

Morales relató que conoció los pedidos de una tercera reelección inmediatamente después de las elecciones subnacionales de marzo, en una reunión del Consejo Nacional del Cambio.

“Los dirigentes principales del sector obrero me plantearon, me sorprendieron al plantear la modificación de la constitución para la reelección. En la agenda no estaba esto. Casi 95, 99 por ciento, siempre algún dirigente plantea este tema, no es manipulado”, afirmó.

“Y cuando dicen Evo 2020-2025, esto es más aplaudido que la obra que es inaugurada en esa comunidad. Bueno, será un deseo del pueblo boliviano, de algunos sectores, pero también de algunos profesionales, algunos intelectuales”, añadió.

Refirió que varios médicos le piden que baje su ritmo de actividad física, inclusive deportiva, para preservar su salud.

“¿Qué me dicen? Evo, si te vas tal vez el MAS se destroza, alguno que entre de otro partido va a destrozar a Bolivia (…) me dicen Evo, tienes que descansar, Bolivia te necesita. Me dicen te va bien a vos, nos va bien a todos. Casi me convencen a descansar, vacacionar”.

“En alguno momento el compañero David (Choquehuanca, el canciller) decía hay que escuchar al pueblo, pero lo primero, hay que hacer buena gestión”, enfatizó.

LA PAZ/Fides