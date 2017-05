Alcaldía paceña denuncia irregularidades de Omar Rocha

La Alcaldía de La Paz denunció el lunes irregularidades que se cometieron en la reciente gestión interina de Omar Rocha, por lo que se anunció acciones legales por presuntos delitos como contratación irregular de personal, nepotismo e incremento arbitrario de presupuesto, entre otros.

En el caso de administración irregular de personal, el secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álvaro Blondel, denunció la contratación irregular de 10 funcionarios vinculados a casos de nepotismo, 111 casos con ausencia de requisitos formales, 134 casos de nombramiento de personal en puestos de servicio públicos de gozaban de vacaciones con antecedentes de corrupción pública. Además, la creación arbitraria de 78 ítems para la banda y guardia municipales.

Blondel también denunció nepotismo por parte del concejal del MAS Jorge Silva por contratar a su cuñado y a un sobrino.

Respecto al incremento del presupuesto, se estableció que para la Alasita, por ejemplo, el presupuesto se aumentó de 28.665 bolivianos que era el pasado año a 87.295 bolivianos para este 2015. Lo propio ocurrió para el carnaval, en el cujal los recursos aumentaron de 105.560 bolivianos a 246.275 bolivianos.

También se develó un incremento sustancial de montos destinadas a la contratación de medios de comunicación “para fines políticos”. En el primer semestre de 2014 para televisión estaban destinados 1.135.000 bolivianos, que se incrementaron para este 2015 a 3.135.000 bolivianos. Algo similar ocurrió en el caso de las radios, para las cuales el presupuesto que era de 507.120 bolivianos subió en la gestión de Rocha a 1.037.000 bolivianos y en medios alternativos de 17.400 bolivianos a 188.000 bolivianos.

El Gobierno Municipal de La Paz también denunció la disposición de predios municipales, en la plaza Villarroel, para la empresa Mi Teleférico, vulnerando así los procesos administrativos internos que establecen la aprobación expresa por parte del Concejo Municipal,

Blondel dijo que hubo apropiación de equipos de telefonía celular y de computación además de daños causados a vehículos oficiales. “El ex alcalde Rocha no ha devuelto la Laptop que se le había asignado, ni el celular que se le ha asignado como institución, lo mismo pasa con el ex secretario Ejecutivo que no ha devuelto una laptop que se le había entregado; el ex director de Comunicación Social que ha destruido una laptop y no la ha repuesto, le han entregado otra laptop y no la ha devuelto”, sostuvo.

Al menos dos vehículos municipales sufrieron daños. Uno estaba a cargo del entonces Director de Movilidad, Transporte y Vialidad que generó un daño por más de 13 mil bolivianos, se´gun la denuncia oficial.

Ante estos y otros casos que tienen que ver con la gestión de Omar Rocha, la Alcaldía anunció el inicio de una auditoría especial además de acciones legales en el ámbito jurisdiccional.

LA PAZ/Fides