Kerry, un secretario de Estado de EE.UU. en La Habana 70 años después

La visita que realizará el viernes 14 de agosto el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el primer funcionario de ese nivel en llegar a Cuba en 70 años, reaviva la atención internacional sobre el nuevo curso de los vínculos bilaterales.

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas el pasado 20 de julio y sus respectivas secciones de intereses, que funcionaban desde 1977, se convirtieron en embajadas.

Prensa Latina ofrece a continuación algunos de los hechos más importantes que en los últimos ocho meses marcaron pautas en las relaciones entre ambos países:

17 de diciembre de 2014: El presidente cubano, Raúl Castro, y el mandatario estadounidense, Barack Obama, anunciaron en comparecencias públicas al unísono la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

20 de diciembre: Durante la clausura de las sesiones del Parlamento en La Habana, el presidente Raúl Castro insta al Ejecutivo estadounidense a usar sus prerrogativas para modificar la aplicación del bloqueo económico.

2015

16 de enero: Entran en vigor modificaciones parciales de los Departamentos del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos a las sanciones unilaterales, pero continúan intactas las leyes que sostienen el bloqueo.

20 de enero: Durante el discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Obama pide al Congreso poner fin este año al embargo contra el país caribeño.

21 de enero: Tiene lugar la vigésimo octava ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos donde se evalúa la marcha de los acuerdos y acciones para enfrentar la emigración ilegal.

22 de enero: Sesionan en La Habana conversaciones presididas por la Directora General de Estados Unidos de la cancillería cubana, Josefina Vidal, y la secretaria asistente del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.

29 de enero: Ocho senadores estadounidenses presentan un proyecto bipartidista para autorizar los viajes de ciudadanos norteamericanos a la Mayor de las Antillas.

12 de febrero: Una coalición bipartidista introduce en el Congreso norteamericano un proyecto de ley para eliminar el bloqueo contra Cuba.

31 de marzo: Tienen lugar el diálogo en temas de Derechos Humanos entre Cuba y Estados Unidos, en Washington D.C.

11 de abril:

Los presidentes Raúl Castro y Barack Obama sostienen un encuentro en ciudad de Panamá durante la VII Cumbre de las Américas.

14 de abril:

Obama notifica al Congreso la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que según Washington patrocinan el terrorismo.

20 de mayo:

Durante una audiencia legislativa, la secretaria de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, insta al Congreso estadounidense a levantar el bloqueo económico contra Cuba,

21 y 22 de mayo:

El Departamento de Estado, en Washington, acogió la tercera ronda de contactos Cuba-Estados Unidos.

29 de mayo:

El Departamento de Estado anunció oficialmente la salida de Cuba de la lista unilateral de países que patrocinan el terrorismo.

1 de julio: El presidente cubano, Raúl Castro, envía una carta a Obama en la que manifiesta su acuerdo en abrir las sedes diplomáticas el 20 de julio. A su vez el mandatario estadounidense confirma la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas a partir la mencionada fecha.

Obama habló desde la Casa Blanca sobre el tema y pidió al Congreso que trabaje para levantar el bloqueo contra la mayor de las Antillas.

Una declaración del gobierno cubano afirma que “con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, concluye la primera etapa de lo que será un largo y complejo proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales”. 20 de julio

La bandera cubana fue izada en la embajada de la isla en Washington D.C., pocas horas después del restablecimiento oficial de los vínculos diplomáticos.

La ceremonia solemne estuvo encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, quien se reunió horas después con su homólogo norteamericano, John Kerry, en la sede del Departamento de Estado.

31 de julio

La precandidata demócrata a las presidenciales de 2016 en Estados Unidos Hillary Clinton pidió al Congreso en Miami, Florida, que levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde 1962.

3 de agosto:

Las medidas aplicadas contra Cuba por diferentes gobiernos estadounidenses permanecen congeladas en el tiempo y es hora de cambiarlas, señala un editorial del diario The New York Times: “Creciente impulso para derogar embargo a Cuba” (Growing Momentum to Repeal Cuban Embargo).

LA HABANA/ Con datos de Prensa Latina