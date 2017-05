Mauricio Soria deja la selección

Mauricio Soria anunció el viernes “que no seguirá dirigiendo” la selección nacional de fútbol. La determinación fue comunicada en conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Santa Cruz.

“En este momento en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no hay condiciones de trabajar, no hay condiciones para entrenar, para poder realizar lo que el cuerpo técnico estaba encaminando. La FBF hace más de un mes anunció que no vamos más. Nosotros no vamos a cobrar la indemnización, lo que buscamos es que nos paguen todo lo que nos deben y que lo ganamos trabajando”, declaró el técnico

El pasado 13 de julio los componentes del Comité Ejecutivo de la FBF, comunicaron que dejaron sin efecto el contrato con Soria.

“El Comité Ejecutivo de la FBF decidió cesarme en mis funciones como entrenador, desde ese momento la gente la Federación hizo muchas especulaciones y no se pudo llegar a un acuerdo como es correcto. Nosotros enviamos un informe del trabajo que realizamos para la Copa América. El miércoles nos reunimos con los nuevos directivos (a la cabeza de Marco Ortega) y nos explicaron que habían encontrado un contrato vigente y que pretendían que se siga adelante, pero nosotros pedimos acatar lo que ya se había determinado”, explicó el exjugador de fútbol.

Soria dirigió el seleccionado nacional en la Copa América 2015, en el que con el plantel logró avanzar a cuartos de final tras registrar los siguientes resultados: ante México empató sin apertura del marcador (0-0), venció a Ecuador por 3-2 y perdió ante Chile por una goleada de 0-5, con esos resultados pasó a la siguiente instancia pero cayó contra Perú por 3-0 y se despidió del torneo.

“Nos vamos tranquilos porque nuestra forma de trabajo fue comprendida y valorada por los futbolistas, además que puedan haber logrado una histórica clasificación. Creo que estamos satisfechos, el cuerpo técnico está agradecido por dirigir a la Selección de nuestro país. En este momento solo me queda agradecer principalmente a los futbolistas que trabajaron como se les pidió y por su apoyo a este cuerpo técnico”, añadió.

Después de conocer la posición de Soria se supo que Néstor Clausen había sido invitado para dirigir los partidos amistosos que debe enfrentar la Selección, el primero será contra Argentina el sábado 5 de septiembre en la ciudad de New Yersey, Estados Unidos.

“Me preguntaron si yo aceptaría dirigir al equipo en los partidos de preparación, pero también se comunicaron con otros entrenadores, el sábado se conocerá que pasa, mi caso es una posibilidad”, declaró Clausen, quien esperará la reunión de los directivos de la Federación antes de realizar un comunicado oficial.

Por su lado, Walter Torrico, secretario general de la FBF explicó que el sábado en la reunión del Comité Ejecutivo, se acordará qué camino seguirán con respecto a la nominación del cuerpo técnico. “Lamentamos la actitud de Mauricio (Soria), ojalá que podamos encontrar un técnico que se adecue a la economía de la Federación y la demanda del fútbol nacional para encarar los partidos de la fecha FIFA y las Eliminatorias, ojala nos alcance el tiempo”.

