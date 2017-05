El Tigre trepa a la punta del Apertura

Con goles de Jair Torrico, Carlos Neumann y Rodrigo Ramallo, The Strongest se acomodó el viernes como líder provisional del Campeonato Apertura, en el inicio de la tercera fecha del torneo de la Liga del Fútbol Profesional.

En partido adelantado a la noche del viernes el Tigre venció a Petrolero por 3-1, en el estadio Hernando Siles, donde Pablo Escobar falló un penal en el segundo tiempo.

Horas antes del partido los árbitros habían anunciado que no dirigirían en la tercera fecha, debido a que no estaban de acuerdo con el fallo que hizo conocer el Tribunal de la Liga en contra de Mariano Brau, a quien lo suspendieron por un año pero no para los cotejos oficiales de la Liga.

Tras una reunión que se desarrolló en Santa Cruz, salió humo blanco y todo volvió a la normalidad, por lo menos para este fin de semana.

Antes del compromiso, los jugadores del plantel de Petrolero habían anunciado que ingresarían al campo de juego a complicar la vida al local, pero poco a poco se fueron quedando en su sector y terminaron cediendo terreno, error que a la postre les costó los tres puntos y la mala fortuna de caer en La Paz.

En los primeros minutos del encuentro ambos equipos mostraron un buen juego, el equipo chaqueño propuso y el juego se hizo equilibrado.

Raúl Castro fue uno de los jugadores desequilibrantes del equipo atigrado, estuvo en todas las jugadas, pero Escobar también hizo lo suyo y una vez más se constituyó en un jugador importante pese a la falla que tuvo en el momento de rematar el balón en el penal del segundo tiempo.

El arquero Daniel Vaca no tuvo mucho trabajo, así celebró los 200 partidos que cumplió defendiendo el pórtico atigrado.

Los goles de los atigrados comenzaron a registrarse desde el minuto 14. La jugada se generó desde el sector de Escobar que pasó la pelota a Daniel Chávez quien observó con mejor ubicación a Jair Torrico. Éste cruzó con la zurda mandando la pelota al fondo del arco que custodiaba de Alex Arancibia.

El segundo tiempo también favoreció a los hombres atigrados. Carlos Neumann logró la segunda conquista en el minuto 51, la jugada fue generada de nuevo por Escobar que pasó la pelota a Federico Pereyra, éste acomodó la pelota al sector del goleador atigrado, Newmann, y se registró el 2 a 0.

Cuando se jugaba el minuto 69 el árbitro cochabambino Víctor Hugo Hurtado cobró penal a favor de los locales, pero Pablo Escobar resbala al ejecutar lapena ante la mirada atónita de la hinchada, desperdiciando la oportunidad que se le presentó.

Minutos después el capitán de los tigres volvió a comandar el juego y posibilitó que Ramiro Ballivián pase la pelota a Rodrigo Ramallo, quien convirtió el tercer gol en el minuto 78.

Después de ese gol el equipo local se quedó en su sector.

El visitante chaqueño comenzó entonces a atacar y en el minuto 88 el jugador Víctor Guazá aprovechó un descuido de los locales, ingresando con peligro para convertir el tanto del honor.

LA PAZ/APG/jb