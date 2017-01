Fútbol a la deriva, Conmebol reconoce aun a Chávez

El fútbol boliviano quedó a la deriva el jueves, al determinar la Confederación Sudamericana (Conmebol) que el presidente reconocido es todavía Carlos Chávez, desconociendo las resoluciones del congreso extraordinario del martes pasado.

La determinación del Comité Ejecutivo de la Conmebol, divulgada a media tarde, fue un duro golpe para los dirigentes de los clubes profesionales y de las asociaciones que, en el congreso realizado en Cochabamba, habían decidido destituir a Chávez y poner interinamente en su lugar al titular de la Liga, Marco Ortega.

La resolución de la CONMEBOL fue tomada en base a una denuncia de supuesto golpe institucional que les hizo llegar Chávez desde su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, dijo a El Hombre Invisible de Fides el secretario general de la FBF, Walter Torrico.

La Conmebol desconoció también los demás cambios producidos en el último mes en el comité ejecutivo de la FBF, lo cual dejó en duda la designación de Eduardo Villegas como nuevo director técnico de la selección nacional, que había sido anunciada por Ortega también el miércoles, poco antes del pronunciamiento de la organización sudamericana.

El comunicado de la Conmebol, publicado en el sitio web de esa organización, informó que “el Comité Ejecutivo de la Conmebol, en su reunión del 25 de agosto de 2015, trató entre otros asuntos la situación de la Federación Boliviana de Fútbol, resolviendo no reconocer los efectos de la Resolución No. 001/2015 de su Congreso Extraordinario de la misma fecha, así como de la elección de algunos integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, en tanto y cuando no se determine el ajuste de las mismas a la normativa estatutaria y reglamentaria de aplicación”.

Señaló que “con esta finalidad, Conmebol ha solicitado a la Federación Boliviana de Fútbol mediante comunicación de 26 de agosto de 2015, los antecedentes formales sobre los cuales se han basado la Resolución No. 001/2015 y la elección referida”.

“Asimismo, Conmebol desea aclarar que no se han producido cambios en la titularidad de la Tesorería de la Conmebol, salvo los concernientes a su desempeño interino que actualmente los realiza el Sr. Luis Segura, miembro del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL”, agregó el comunicado.

Torrico anunció que la Conmebol recibirá el viernes la documentación y los testimonios que avalan al congreso extraordinario y la destitución de Chávez, quien está procesado por presunta corrupción.

