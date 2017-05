La Paz: Choferes dan plazo para alza de tarifas

La Federación de Transportistas de La Paz dio plazo hasta el 15 de septiembre para que la Alcaldía de La Paz apruebe un incremento en las tarifas del autotransporte, advirtiendo que si no hay una respuesta favorable del Gobierno municipal iniciará medidas de presión.

“Se está dando hasta el 15 de septiembre, un plazo al Gobierno Municipal conminándolo a que podamos ser escuchados y que también él pueda escucharse a sí mismo y pueda darnos algunos resultados en este asunto”, declaró el jueves en conferencia de prensa el ejecutivo de la Federación, Rubén Sánchez.

La organización sindical, que demanda un ajuste tarifario promedio de Bs 0,72, convocó a un paro de 24 horas para el próximo 2 de septiembre, pero esa medida fue suspendida y ahora extendió el plazo hasta el 15 con el objetivo de asistir a la reuniones convocadas por las autoridades municipales.

Mediante una carta, la Alcaldía convocó al sector para realizar reuniones y conocer los resultados del estudio técnico de costos que dice tener la Federación. Luego de que los dirigentes se reúnan con los técnicos municipales, el alcalde Luis Revilla los recibirá el martes de la próxima semana.

No obstante Revilla reiteró este jueves en conferencia de prensa que “si no mejora el servicio (de transporte) no habrá ningún incremento”.

LA PAZ/Fides