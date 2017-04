Baldivieso firma con la FBF

El ex jugador mundialista, Julio César Baldivieso, firmó el viernes como director técnico de la selección boliviana de fútbol, por un periodo de cuatro años que comprende las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

El ex 10 de la selección fue presentado por el presidente interino del a Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Ortega en la tarde del viernes en la ciudad de Santa Cruz.

“Todos tenemos objetivos en la vida, metas, ilusiones y sueños, y uno de los objetivos que me he trazado en mi carrera es dirigir la Selección Nacional; espero tratar de equivocarme lo menos posible, a mí me interesa planificar el futbol nacional y dar oportunidad a la gente joven”, dijo Baldivieso.

El exjugador de la selección asume la dirección técnica de la “verde” en medio de una crisis institucional de la FBF cuya nueva directiva aún no es reconocida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que aún reconoce a Carlos Chávez como el presidente federativo, pese a estar detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola por supuestos hechos de corrupción al mando del balompié boliviano.

El nuevo técnico dirigió varios planteles del fútbol profesional, tales como Aurora (al que coronó como campeón en 2008), Universitario de Sucre, San José, Wilstermann y Real Potosí, clasificándolos a distintos torneos como la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.

“Uno nunca sabe cuál es su mejor momento yo creo que ha llegado el momento de cambiar el fútbol nacional, y necesitamos el apoyo de todos, empezando del primer mandatario y terminando en el último ser humano que hay en este país y estoy dispuesto a escuchar las críticas constructivas y sobre todo dar alegría a todos”, agregó.

Baldivieso preparará la nómina de seleccionados para la próxima semana con miras al partido amistoso que sostendrá Bolivia con su similar de Argentina, que se jugará en Houston, Estados Unidos, el 4 de septiembre.

Posterior, a ese compromiso elaborará una agenda para el debut de la selección en la Eliminatoria en octubre frente a Uruguay en La Paz y frente a Ecuador en Quito.

“Yo no prometo una clasificación lo que prometo es trabajo”, recalcó el estratega.

SANTA CRUZ/Fides