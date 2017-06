Roger Pinto: “Hay persecución política en Bolivia”

El ex senador opositor, Roger Pinto declaró el jueves desde Brasil que en Bolivia existe persecución política en Bolivia y por eso el país vecino le concedió el asilo político.

“Esta decisión de la República de Brasil demuestra ante el mundo entero que en mi patria Bolivia existe persecución política, el hecho de pensar diferente al Gobierno se ha convertido en delito”, indicó Pinto.

Sobre la decisión del gobierno brasileño el ex alcalde de Cobija dijo: “A mi pueblo de Bolivia, hoy me fue concedido el refugio político, en la República Federativa del Brasil, ha terminado una etapa de esta larga jornada, y gente que puede hacer un alto en el camino, para agradecer a mi familia, a mis amigos y a miles de bolivianos por todo el cariño que he recibido en todo este tiempo”, dijo.

El ex legislador pidió “poner un alto a este peligroso Estado”, que a su juicio está “destruyendo” los valores democráticos del país.

Por su parte, funcionarios de la Cancillería boliviana, aseguraron que no existe un comunicado oficial sobre la supuesta aceptación de asilo a Roger Pinto.

El ex legislador boliviano, es acusado de corrupción, salió de Bolivia el 23 de agosto de 2013 escondido en un vehículo diplomático brasileño, después de permanecer 454 días en la Embajada de Brasil en La Paz.

LA PAZ/Fides