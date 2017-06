Resolución de ONU que incorpora trilogía andina de valores

Estos son los conceptos bajo los cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó a la Resolución sobre servicio público que incorpora los principios ancestrales andinos Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) como una norma mundial para una gestión pública más eficiente.

La Resolución reconoce los principios del Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla como una contribución positiva de los Pueblos Indígenas a través de valores y principios tradicionales que fortalecen compromisos individuales y colectivos para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública y para promover el desarrollo sostenible.

El documento condena la corrupción en todos los niveles, la coima, el lavado de las ganancias ilícitas y otras formas de crímenes económicos.

Enfatiza que las instituciones públicas y los servicios públicos eficientes, responsables, efectivos, inclusivos y transparentes en todos los niveles juegan un rol clave en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

La resolución reconoce la necesidad de promover la investigación e intercambio de conocimientos, además de experiencias sobre la administración pública.

Reconoce también el potencial de los Gobiernos Electrónicos.

El documento alienta a la comunidad internacional a desarrollar buenas prácticas para la devolución de activos, la recuperación de activos robados, la eliminación de refugios seguros para los activos robados.

Alienta también a los Estados a promover un liderazgo efectivo y responsable, altos estándares de ética, integridad, transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en las instituciones públicas y en el ejercicio del Servicio Público.

La resolución de la ONU reconoce la importancia de fortalecer las instituciones de la administración pública, promoviendo las capacidades de los servidores públicos.

Subraya la importancia de la necesidad de igualdad de género, el uso de tecnologías de la información y comunicación e innovación.

Hace un llamado para renovar los esfuerzos para promover inclusión en los servicios públicos y mejorar el acceso a favor especialmente de personas con discapacidad, de la tercera edad, jóvenes, niños y otros.

También alienta a los Estados y a las instituciones de las Naciones Unidas a intensificar la cooperación para asegurar la eficiencia, responsabilidad, efectividad y transparencia a través del fortalecimiento de las Contralorías de cada país.

Durante la negociación otros países propusieron incorporar otros principios de pueblos indígenas.

En la resolución están incorporados los valores el pueblo inupiat: honestidad y respeto por otros y del pueblo siksika: el valor de imparcialidad e incorruptibilidad.

