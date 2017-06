Opositores dicen que hubo “No” a otra reelección

El contundente “No” en los cinco referendos departamentales del domingo fue un rechazo no sólo a los proyectos de estatutos de autonomía sino también a la pretensión del Movimiento al Socialismo (MAS) de reformar la Constitución para permitir que Evo Morales vuelva a postular a la presidencia, dijeron el lunes varios líderes políticos opositores.

Los resultados oficiales preliminares publicados por los tribunales departamentales de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba muestran una victoria de la opción del No con una amplia diferencia sobre el Sí.

El ex presidente por Acción Democrática Nacionalista y ahora jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, afirmó en conferencia de prensa que “las elecciones del domingo fueron un sonoro sopapo al MAS y su angurria prorroguista”

Tuto lamentó que el vicepresidente Álvaro García Linera, en su evaluación de los referendos, hubiera querido mostrar que los ciudadanos votaron por el no como una forma dar mayor importancia al Estado frente a las autonomías departamentales.

“El Vicepresidente se quiere olvidar de que los estatutos autonómicos de los cinco departamentos fueron hechos por gobernadores del MAS y asambleas departamentales con mayoría masista”, afirmó el opositor.

Agregó que no es la primera vez “el Vicepresidente quiere dar la vuelta olímpica celebrando una derrota” y recordó que tuvieron una actitud similar al evaluar los resultados de las elecciones regionales de marzo pasado.

Por su parte, el ex candidato Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, mediante su cuenta de Twitter indicó: “El No pone de un lado a Evo, su rosca y burócratas del CONALCAN (Coordinadora Nacional para el Cambio) y del otro al pueblo, su democracia y su CPE”.

Sobre la valoración de García Linera afirmó mediante las redes sociales: “El pueblo no es tonto. No es no a la soberbia. No a la reelección”.

Agregó: “El pueblo dijo basta, se unió y venció, no responder ese mandato con división, construyamos Unidad y Alternativa”.

En el MAS, el exgobernador de La Paz, César Cocarico, sostuvo que fue la falta de información lo que causó el rechazo de la población paceña al estatuto departamental. El estatuto fue elaborado en la gestión de Cocarico en la gobernación.

El presidente Evo Morales en tres actos que participó en provincias de Santa Cruz evitó tocar el tema y centró sus participaciones en el proceso de Bolivia contra Chile en La Haya.

LA PAZ/Fides