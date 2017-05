Bachelet y ex presidentes: “Chile no cederá territorio”

La Presidenta Michelle Bachelet recibió el miércoles a los ex presidentes de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, para presentar al mundo la imagen de un Chile unido ante el inminente primer fallo de La Haya sobre el litigio con Bolivia, en un encuentro que concluyó con la reiterada declaración de que Santiago no cederá territorio.

El encuentro vespertino formó parte de las actividades preparadas por el gobierno a la espera del fallo de la Corte de La Haya, previsto para este jueves, respecto a si es o no competente para tratar la demanda boliviana de diálogo sobre la demanda marítima.

Al término de la cita, la jefa de Estado afirmó: “Creo que el apoyo que los ex presidentes han dado al acudir a La Moneda hoy día, así como los parlamentarios y los representantes de los partidos políticos muestran que Chile se une frente a los temas fundamentales, y yo quiero agradecer ese gesto de parte de ellos”.

“Estamos tranquilos, mañana vamos a conocer un fallo que puede tener distintos escenarios (…) creo que lo que está claro es que cualquiera sea el escenario que se abra mañana esto no significa cesión territorial de Chile, y por tanto el país puede esperar con tranquilidad y con seriedad los resultados del día de mañana”, afirmó.

Bachelet aseguró que “todos están detrás de la decisiones tomadas y tareas emprendidas”.

El ex presidente Frei, además de agradecer la invitación de la presidenta, puntualizó que “esto es una política de Estado, estamos apoyando todos a nuestro Gobierno”, agregando enfáticamente: “Chile no va ceder territorio”.

También agregó que se han comprometido con Bachelet, “a pregonar cuáles son la realidades y verdades, porque Bolivia seguirá con su gran campaña comunicacional a nivel mundial”. “Vamos a seguir luchando por no ceder ni un milímetro de terreno”, concluyó.

Finalmente Piñera, el único ex presidente opositor, dijo: “Debemos actuar en unidad, estoy convencido de la fortaleza de la posición de fondo de Chile respecto a la solicitud de Bolivia y creo que la Corte no debiera intentar y Chile no debiera aceptar, ninguna acción que signifique la entrega de territorio soberano”.

SANTIAGO/Agencias