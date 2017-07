La selección pide horario continuo para el jueves

El presidente Evo Morales brindó el martes todo el respaldo del Gobierno a la selección boliviana de fútbol y anunció que el gabinete analizará declarar horario continuo para el jueves, día en que Bolivia enfrentará a Uruguay en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 16.00, por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

“Mañana (miércoles) plantearé al Gabinete declarar el jueves horario continuo, no es una decisión mía, hay que consultar al Vicepresidente, al gabinete”, indico Morales en las escalinata del Palacio de Gobierno en la que estuvo acompañado por jugadores , cuerpo técnico y dirigentes de la selección Bolivia.

“El Gobierno no los va abandonar no porque quisiéramos ganar confianza de ustedes, saben que a mí me encanta el deporte, incentivamos distintas disciplinas, pero empezamos con algunas importantes”, indicó en conferencia de prensa.

El director técnico de la selección, Julio Baldivieso, entregó al Mandatario una camiseta y el jefe de Estado le dio la bandera boliviana y le pidió que el seleccionado la defienda con “honor y orgullo” en los partidos que le toque jugar.

“Decirles que es enorme alegría un honor orgullo recibir a selección boliviana de fútbol que se prepara para enfrentar las eliminatorias al mundial de Rusia”, mencionó.

LA PAZ/Fides