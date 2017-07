Melean: Mataron a Espinal para evitar denuncia de corrupción

El coronel Roberto Melean, quien cumple una condena de 30 años de cárcel por crímenes durante la dictadura militar encabezada por Luis García Meza, informó el martes que el excomandante de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), Jaime Niño de Guzmán, fue el autor intelectual del asesinato del padre Luis Espinal, para evitar que se conozca los actos de corrupción que cometió.

“El autor de todo esto, el cerebro diremos es pues el coronel Jaime Niño de Guzmán que era comandante de la Fuerza Aérea. El padre Espinal iba a denunciar estas irregularidades que había, entonces por eso lo ha hecho matar”, dijo.

Según Melean Espinal iba a denunciar a través del semanario Aquí hechos de corrupción ocurridos en la FAB, como por ejemplo el negociado que realizó Niño de Guzmán para alquilar tres aviones Hércules C-130 de la FAB para beneficio personal.

El 21 de marzo de 1980, el padre jesuita, periodista y cineasta, fue secuestrado por paramilitares de la puerta del cine 6 de Agosto y al día siguiente su cuerpo fue encontrado con 12 disparos de bala en la zona de Achachila.

El coronel sentenciado citó entre otros implicados en la desaparición y muerte de Espinal, a Carlos Unzueta Barrientos, Javier Hinojosa Valdez (Lince), Mario Elguero la Rea y su hermano. Además de Freddy Quiroga Reque de quien dijo ordenó la muerte de Espinal.

“Yo quiero la verdad histórica de los hechos, no busco nada y lo hago en forma patriótica y desinteresada. No lo hice en el servicio activo porque me iban a cortar la cabeza”, apuntó.

Frank Campero, abogado de Melean, manifestó que se apersonará ante el Fiscal General en la ciudad de Sucre para que inicie la investigación y el proceso judicial.

“A 34 años no se instauró proceso y por tanto se debe iniciar un proceso judicial con relación a quienes son los autores intelectuales y materiales de la muerte del padre Luis Espinal”, indicó.

Indicó que también se solicitará al Ministerio Público que se convoque a los padres Xavier Albo y Eduardo Pérez, porque pertenecían al entorno principal de Espinal.

LA PAZ/Fides