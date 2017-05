Uruguay: Tabárez no confirmó el equipo

Óscar Washington Tabárez, entrenador de la selección uruguaya habló este miércoles en conferencia de prensa en Santa Cruz donde la delegación celeste está alojada esperando el partido de este jueves frente a Bolivia en La Paz.

Tabárez no podrá estar en el banco de suplentes de Uruguay debido a la sanción que arrastra desde la Copa América de Chile 2015 y aún no se sabe si viajará con el plantel, y anunció que eso “depende de las condiciones” que se le den. Y aclaró que no tiene que ver con que “haya un ascensor, como se dijo. Ese trascendido es hasta ofensivo”.

Sobre los problemas de jugar en la altura expresó “no estamos aterrorizados por la altura, pero es claro que en La Paz jugamos en desventaja, a tal punto que nosotros perdimos cinco veces y empatamos cuatro, y Bolivia en Montevideo empató una vez y perdió todas las demás, eso quiere decir que hay una influencia de la altura”.

Mientras que sobre el arranque de un nuevo camino hacia el Mundial expresó “nosotros sabemos lo que significa una Eliminatoria, para muchos futbolistas esta es la tercera. Quizás con algo de sufrimiento hemos clasificados en las últimas dos, y aspiramos en esta lo mismo. Por eso el objetivo es ir a La Paz buscando los tres puntos, porque la clasificación se obtiene con puntos, y una victoria equivale a tres empates”.

El entrenador, que dejará su lugar a Celso Otero en el banco de suplentes en las tres primeras fechas de las Eliminatorias, no confirmó al equipo que será titular, pero sí descartó a Egidio Arévalo Ríos, quien viene recuperándose de una lumbalgia y expresó que “si estuviera bien jugaría”, pero explicó “A Egidio se le inyectó un medicamento de efecto largo en Tigres. Todavía tenemos dudas sobre si hay una respuesta médica que lo inhabilite”.

Tabárez dijo que el equipo se conocerá a último momento, pero según trasciende de las pruebas tácticas que vienen realizando los once iníciales de Uruguay mañana serán: Fernando Muslera; Martín Caceres, José María Gimenez, Diego Godin y Álvaro Pereira; Mathias Corujo, Carlos Sánchez, Álvaro González y Cristian Rodríguez; Cristhian Stuani y Abel Hernández.

Maxi Pereira no jugaría ya que no tuvo buenas experiencias las anteriores veces en la altura.

SANTA CRUZ/Agencias