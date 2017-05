Pérez Esquivel aboga por el diálogo entre Bolivia y Chile

El activista argentino y Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, abogó el sábado por el diálogo entre los gobiernos de Bolivia y Chile, para resolver la demanda marítima boliviana para fortalecer la unidad continental.

Pérez Esquivel se refirió a horas del inicio de la segunda Conferencia de Pueblos del Mundo sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, que se realiza hasta el lunes en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba, foro en el que participará como invitado especial.

“A mí me gustaría cambiar el eje, me gustaría que los presidentes de Bolivia y de Chile se sienten a dialogar como hermanos y que encuentren una salida justa, porque esto sería beneficioso, no sólo para Bolivia, sino sería bueno también para Chile y (para) la unidad continental”, argumentó a la ABI.

A su juicio, el diálogo entre ambos países es un “mejor camino” que el juicio que se ventila actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Porque al final tenemos que unirnos a nivel continental y no tener estos problemas.

Han pasado muchas cosas en el mundo y la visión que tenemos del mundo es distinta, esperemos que exista la buena voluntad en lugar de La Haya”, refrendó.

El premio nobel de la Paz consideró que el diferendo entre Bolivia y Chile “es un tema que nos afecta a todos”, y aseveró que mientras no se resuelva por la vía del diálogo, afecta la unidad continental.

“Nosotros acompañamos la salida al mar de Bolivia, siempre lo hemos hecho”, subrayó.

En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el océano Pacífico. 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento de Litoral, desde entonces privó al país de un acceso soberano al mar y de un territorio de al menos 120.000 kilómetros cuadrados.

En 2013 Bolivia sentó a Chile ante La Haya, en busca de un “diálogo sincero” para resolver la demanda marítima boliviana.

Chile había objetado en 2014 la competencia de la CIJ para conocer la demanda marítima boliviana, y después de 14 meses, ese tribunal internacional rechazó ese recurso interpuesto por La Moneda.

LA PAZ/ABI