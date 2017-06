Chile lamenta apoyo de Maduro y Correa a Bolivia

El ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, lamentó este martes el respaldo que entregaron los presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Nicolás Maduro, respectivamente, a la demanda marítima que Bolivia presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Al respecto, el jefe de gabinete indicó que “a mí me parece que estando un asunto en sede de un tribunal, y siendo un tema en que Chile siempre ha demostrado su voluntad de buscar un dialogo, no es necesario que países amigos nos den recados. No es necesario”.

Asimismo, no descartó que la Presidenta Michelle Bachelet manifieste su postura al respecto ante el propio Correa, durante la visita oficial que iniciará mañana en la capital ecuatoriana.

En esa línea, el jefe de la cartera recordó que la jefa de Estado “siempre la manifiesta, donde vaya manifiesta la postura de Chile respecto del tema de la pretensión injustificada de soberanía de Bolivia”.

Al cierre de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que se realizó en Cochabamba, el líder de Ecuador manifestó que la demanda boliviana es “justa” y apeló a que el diferendo “se resuelva por los medios pacíficos”.

“Nuestro corazón para que se resuelva esto por los medios pacíficos, como está ocurriendo felizmente entre dos países que queremos mucho: Bolivia y Chile”, expresó.

Asimismo, Nicolás Maduro, repitió los dichos de su antecesor, Hugo Chávez, y manifestó su esperanza de que en 2025, al cumplirse el bicentenario del país vecino “vayamos juntos a bañarnos en una playa boliviana (…) solo a través del diálogo y del derecho internacional será posible esa conquista”.

Sobre esta frase de Maduro el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, indicó: “Le diría al Presidente de Venezuela que no se compre traje de baño todavía”.

