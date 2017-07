La estadística de la segunda fecha

La segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas se jugará íntegramente el martes 13 con enfrentamientos que ya comienzan a ser importantes teniendo en cuenta los resultados de la primera fecha.

En Ecuador – Bolivia se enfrentan un ganador de visitante, Ecuador, contra un perdedor como local, Bolivia y lo mismo ocurre en el choque entre Paraguay y Argentina.

Uruguay – Colombia es un duelo de ganadores. La celeste ganó en La Paz y Colombia venció a Perú en Barranquilla.

Brasil – Venezuela enfrenta a dos selecciones perdedoras. Los verdemarillos cayeron ante Chile, de visitantes, y la vinotinto perdió, de local, contra Paraguay.

Perú – Chile , una nueva edición de “el clásico del Pacífico” encuentra a Perú que perdió ante Colombia, de visitante y a Chile que, de local, le ganó a Brasil.

A continuación, lo que indican las estadisticas acerca de los partidos del martes:

Ecuador – Bolivia

Por eliminatorias se enfrentaron 12 veces.

Amplio dominio de Ecuador, con 8 victorias, 2 derrotas y 2 empates

Ecuador como local por eliminatorias lleva 8 sin perder (todos los partidos de la clasificación a Brasil 2014). La última derrota fue el 10.10.2009 ante Uruguay 2-1

Para Bolivia siempre ha sido complicado disputar las eliminatorias como visitante. Lleva 46 encuentros sin poder ganar, desde el 18.07.1993 ante Venezuela por 7-1.

Ecuador local de Bolivia en eliminatorias

Jugaron 6 veces. Ecuador ganó 5 (las últimas) y empataron una

El dato: La única vez que Bolivia no fue derrotado fue el 19 de septiembre de 1993, cuando igualaron en un tanto en Guayaquil (Raúl Noriega – Luis Ramallo). No fue un partido más en la historia del fútbol boliviano, ya que allí consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 1994.

Dato II: Ecuador siempre le marcó goles a Bolivia como local por eliminatorias.

Primer partido: Ecuador 1 – Bolivia 1 (Eliminatorias para USA 1994)

Último encuentro: Ecuador 1 – Bolivia 0 (Eliminatorias para Brasil 2014)

Uruguay – Colombia

Se enfrentaron 16 veces en eliminatorias con gran paridad

Uruguay ganó 6, Colombia 5 y empataron 5

Por eliminatorias Uruguay como local acumula 10 sin perder. La última derrota fue el 14.10.2009 frente a Argentina 1-0 con gol de Mario Bolati.

Mucha paridad de Colombia en sus últimos 10 como visitante en eliminatorias. Ganó 5, perdió 4 e igualó el restante.

Uruguay local de Colombia en eliminatorias

Jugaron 8 veces. Uruguay ganó 5, Colombia 1 y empataron 2

Dato I: Ambos hicieron su debut en eliminatorias en estas respectivas condiciones enfrentándose. Fue el 30 de junio de 1957 en el estadio Centenario con éxito local 1-0 (Oscar Míguez de penal)

Dato II: La victoria de Colombia en Montevideo por eliminatorias se produjo el 5 de julio de 1973 por 1-0 con gol de Willington Ortíz. Esa fue la única vez que Uruguay no lo pudo marcar goles como local.

Primer partido: Uruguay 1 – Colombia 0 (Eliminatorias para Suecia 1958)

Último encuentro: Uruguay 2 – Colombia 0 (Eliminatorias para Brasil 2014)

Paraguay – Argentina

En eliminatorias se enfrentaron 16 veces

Paraguay ganó 2, Argentina 6 y empataron 8

Por eliminatorias, Paraguay registra dos derrotas consecutivas como local (Argentina 5-2 y Colombia 2-1). No gana desde el 06.09.2013 ante Bolivia por 4-0 (Jonathan Fabbro, Roque Santa Cruz, Richard Ortíz, Gustavo Gómez)

Argentina, en sus últimas presentaciones como visitante en eliminatorias, alternó los tres resultados posibles: Ecuador 1-1, Paraguay 5-2 y Uruguay 2-3.

Paraguay local de Argentina en eliminatorias

Se enfrentaron 8 veces. Paraguay ganó 2, Argentina 3 y empataron 3

Dato I: Sólo en una ocasión Paraguay no le marcó goles a Argentina como local. Fue en el primer choque de la historia por eliminatorias, que terminó 0-0 el 08.08.1965

Dato II: Recién en el sexto cotejo Paraguay pudo vencer a Argentina como local en eliminatorias. Ocurrió el 03.09.2005 por 1-0 con gol de Roque Santa Cruz

Máxima goleada: Paraguay 2 (Ariel Núñez, Roque Santa Cruz) – Argentina 5 (Lionel Messi 2, Sergio Agüero, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez) el 10.09.2013

Primer partido: Paraguay 0 – Argentina 0 (Eliminatorias para Inglaterra 1966)

Último encuentro: Paraguay 2 – Argentina 5 (Eliminatorias para Brasil 2014)

Brasil – Venezuela

Absoluto dominio de Brasil sobre los 14 cotejos disputados por eliminatorias, con 13 victorias y apenas un empate

Brasil se ha mantenido invicto en los 45 encuentros que jugó como local en eliminatorias. De ellos ganó 34 y empató 11

De los últimos 10 que jugó Venezuela como visitante en eliminatorias, solo pudo ganar: ante Paraguay 2-0 (José Rondón 2) el 11.09.2012

Brasil local de Venezuela en eliminatorias

Tendencia sumamente favorable para Brasil, que triunfó en 6 de los 7 partidos.

Dato I: Venezuela nunca le pudo marcar goles a Brasil en eliminatorias como visitante

Dato II: Solo en una ocasión, Brasil no le convirtió como local a Venezuela. Fue en el empate en cero del 14.10.2009. Lo curioso es que en las anteriores seis confrontaciones le había marcado un promedio de 4.5 por match

Máxima goleada: Brasil 6 (Tostao 3, Pelé 2, Jairzinho) – Venezuela 0 el 24.08.1969

Primer partido: Brasil 6 – Venezuela 0 (Eliminatorias para México 1970)

Último encuentro: Brasil 0 – Venezuela 0 (Eliminatorias para Sudáfrica 2010)

Perú – Chile

Se enfrentaron 17 veces por eliminatorias con historial nivelado

Perú ganó 7, Chile 8 y empataron 2

Como local en eliminatorias, Perú alternó los tres resultados posibles en sus últimos enfrentamientos (Ecuador 1-0, Uruguay 1-2 y Bolivia 1-1).

Para Chile como visitante la situación es idéntica: Perú 0-1, Paraguay 2-1 y Colombia 3-3

Perú local de Chile en eliminatorias

Registran 8 cotejos con 5 victorias de Perú, 2 de Chile y 1 empate

Dato I: Sólo una vez Perú no le marcó goles a Chile como local en eliminatorias. Fue el 03.11.1985, por el repechaje semifinal donde cayó por 1-0 con gol de Jorge Aravena.

Dato II: En apenas una ocasión, Chile le convirtió más de un gol a Perú en eliminatorias como visitante. Fue el 29.03.2009 cuando cayó por 3-1 (Johan Fano – Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Matías Fernández)

Primer partido: Perú 2 – Chile 0 (Eliminatorias para Alemania 1974)

Último encuentro: Perú 1 – Chile 0 (Eliminatorias para Brasil 2014)

ASUNCIÓN/Tomado de la Conmebol.