La Liga se reúne para tomar posición sobre la Conmebol

El viernes en la ciudad de Tarija se reunirá el Consejo Superior de la Liga del Fútbol, para analizar la postura de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se niega a reconocer al comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En los pasados días la Conmebol reiteró por cuarta vez, que se desconoce las determinaciones del Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que se desarrolló el pasado 25 de agosto en la ciudad de Cochabamba, donde fue revocado el mandato de Carlos Chávez, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola, de Santa Cruz debido a que es investigado por un caso se corrupción.

En el Congreso asumió el mando de la FBF Marco Ortega de manera interina, a quien se le presentó más de un problema por la medida de la Conmebol que inquieta a los ligueros, pues también hay equipos que salieron perjudicados debido a que hasta la fecha la Confederación no desembolsó dinero alguno por la participación en la Copa Sudamericana.

“Punto único de la reunión es el análisis de la posición de la Conmebol, lo que está pasando actualmente. Existe preocupación por lo que está pasando, porque hay perjudicados como ejemplo, por lo que se determinó reunir a los presidentes de los 12 clubes para encontrar caminos que nos dé soluciones para esta crisis del fútbol”, explicó el directivo Hormando Vaca Diez.

Los dirigentes están convencidos que debe haber una solución a este conflicto entre la Conmebol y la Fbf, “estamos preocupados por la indefinición que tiene la Fbf, hay clubes bolivianos que jugaron la Sudamericana pero que no recibieron su dinero, nos llegó una nota en el que explican que la Confederación no depositará los montos porque no está reconocida la actual dirigencia”.

Vaca Diez, añadió que el propósito de esta reunión es que “se aclare el panorama”, para que los clubes ligueros no sean los perjudicados, “tenemos que dar certidumbre a los equipos, que participarán no sólo en el campeonato de la Liga, también en la Copa Libertadores del siguiente año”.

