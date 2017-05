Baldivieso: Martins todavía no tiene ganas de volver

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Julio César Baldivieso, dijo el jueves que el delantero Marcelo Martins Moreno todavía no tiene ganas de volver a vestir la “Verde”, por lo que no fue convocado para los partidos contra Venezuela y Paraguay correspondientes a las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

“Marcelo ha hecho conocer su posición de que todavía no tiene ganas de volver a la Selección, no quiere venir. Creo que no puedes obligar a nadie a que llegue a vestir los colores de su país”, dijo.

Martins, atacante del Changchun Yatai de China, renunció a la selección boliviana por desavenencias con el director técnico a mediados de septiembre último.

“Siempre voy a priorizar la selección boliviana por encima de las personas”, aclaró Baldivieso en una entrevista con la con un canal de La Paz un día después de dar a conocer la nómina de jugadores convocados para enfrentar a Venezuela y Paraguay, el 12 y 17 de noviembre próximo respectivamente.

“Yo podía haberlo convocado, obligarlo a venir aunque no venga y que sea pasible a una sanción como dice la norma FIFA, pero (Martins) merece todo nuestro respeto”, subrayó el entrenador.

