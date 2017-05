Nacional empata con Oriente 1 a 1

Nacional Potosí igualó con Oriente Petrolero (1-1) sobre el epílogo de las acciones (90´) con el gol de cabeza de Tommy Tobar en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde el rendimiento colectivo estuvo recorriendo la línea de lo irregular y por este bajo nivel apenas pudo rescatar un punto en la décima cuarta fecha del torneo Apertura.

En la Villa Imperial, el elenco de la banda roja no tiene ni la mitad de la producción en cuanto a efectividad en relación a sus actuaciones en condición de visitante y este desequilibrio le causa muchos problemas como los generados este sábado ante el cuadro cruceño, que se llevó una unidad valiosa.

El gol de los orientistas fue marcado por el delantero Rodrigo Vargas a los 50´ con una definición dentro del área chica después de un imperdonable error del defensor Luis Torrico, quien falló en el despeje de cabeza en un centro y habilitó al futbolista cruceño para que quede de frente al arquero Luis Banegas.

La estructura ofensiva de Nacional Potosí era endeble, sin el convencimiento para generar riesgo y las pocas veces en las cuales sus jugadores quedaron en una buena posición para definir demoraron mucho en el puntapié final o definieron mal.

Los espacios eran más reducidos para que el cuadro nacionalista pueda igualar la cuenta, la defensa albiverde estaba haciendo una buena tarea bajo la guía del capitán Ronald Raldes y la última línea se volvió más gruesa e inaccesible hasta llegar a los 89 minutos. En el 90´no pudo mostrar la misma imagen.

El gol de Vargas fue un tesoro que el once orientista no quería perder, pero no era el único que quería y de la manera defensiva que planteó el compromiso el director técnico Xabier Azkargorta su escape de su lado del campo era por intermedio de los contragolpes y cuando sus fuerzas bajaron llegó la igualdad de Nacional Potosí con un remate de cabeza de Tovar en medio de varios jugadores verdolagas.

En tiempo de descuento los pupilos del entrenador David de la Torre no midieron consecuencias y atacaron con todo lo que les quedaba sobre el arco de Marcos Argüello y en los cuatro minutos de adición hubo un par de acercamientos que exigieron la participación del guardameta. Oriente Petrolero jugaba con nerviosismo y sólo esperaba la conclusión de las acciones.

La visita se fue con un punto de la Villa Imperial, pero con un sabor amargo en la boca porque podían sumar tres y saltar más casillas en la tabla de posiciones. Mientras, en la banda roja este resultado cayó como un alivio.

POTOSÍ/APG