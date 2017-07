Esposa de Carmelo Lens se rapa en protesta

Claudia Eguez esposa del exgobernador del Beni, Carmelo Lens, se rapó el pelo este viernes en la mañana en la plaza 18 de Noviembre de Trinidad, como forma de protesta ante las suspensiones que sufre la audiencia de cesación de detención de su cónyuge.

“Me rapo el pelo como una forma de protesta ante la injusticia y la intención de seguir dañando a mi esposo Carmelo Lens que tienen algunos funcionarios del Gobierno y la Gobernación”, mientras realizaba la declaración una persona le cortaba el pelo.

Lens se encuentra detenido hace 100 días en el penal de Mocovi acusado de daño económico al Estado, por el uso indebido de un vehículo de la Gobernación.

“A Carmelo le dieron detención porque no acreditó su condición de abogado, por no tener la credencial que da el Ministerio de Justicia, hace dos meses presentamos la credencial y ahora buscan cualquier pretexto para no instalar la audiencia”, dijo Eguez a los medios de Comunicación.

La audiencia de cesación de detención de Lens fue suspendida en cuatro oportunidades, en una oportunidad por enfermedad del juez y las restantes por la inasistencia del Ministerio Público.

Para el lunes 9 de noviembre a las 16.00, el juez Jesús Martínez convocó a una nueva audiencia para resolver el recurso de cesación de detención del exgobernador beniano.

TRINIDAD/ Edgar Ramos-Fides