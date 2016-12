Jugadores de la selección optimistas para enfrentar a Venezuela

A pocos días que se juegue el partido entre Bolivia y Venezuela, los jugadores de la Verde no ocultan su optimismo y buenos augurios de lo que pueda pasar en ese cotejo a disputarse en La Paz el siguiente jueves en el estadio Hernando Siles, de La Paz donde los encargados de la venta de entradas esperan que el escenario quede lleno para un nuevo reto de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018.

“Nosotros nos estamos preparando para jugar ese partido, sabemos que no podemos tener más tropiezos, eso es lo que no queda por delante, nos estamos mentalizando para ganar ese partido. En todos los procesos que hay siempre te exigirán resultados ya sea a mediano o largo plazo, nosotros estamos condicionados a los resultados, no podemos fallar”, destacó el golero Daniel Vaca, quien y de acuerdo a los entrenamientos es seguro titular en el seleccionado.

El arquero puntualizó que sería más que exitoso que la Verde “tenga las tres ges, gustar, ganar y golear, nosotros lo que más queremos en ganar. Todos estamos preparados para ver quien juega, nosotros estamos a disposición del entrenador entre nosotros es una lucha sana, somos uno, la Selección es una entonces conformamos un grupo en el que todos tenemos que estar preparados por el bien del seleccionado”.

Vaca destacó que se cuenta con compañeros motivado en el que todos quieren estar en el grupo de 11, “por eso todos tienen la chance de ser titulares”, aseveró. Para el meta será más que importante que todos pongan su granito de arena para salir adelante en este campeonato en el que no se puede dejar escapar la oportunidad, “todos venimos a aportar a la Selección desde el lugar que nos toque, el apoyo de afuera también es muy importante”.

Con referencia al rival comentó que el partido es once contra once en que los dos tienen la oportunidad de sumar, “demostrar en la cancha de qué estamos hechos, pero también sabemos que tenemos un aliado, a nosotros lo único que nos sirve es ganar”.

Por su lado el jugador Leonel Morales, quien también estuvo en la conferencia de prensa la tarde de este domingo puntualizó que los jugadores tienen la responsabilidad de realizar bien las cosas, para lograr los tres puntos y que el trabajo que se realizó se vea plasmado en el campo de juego.

“Propondremos a un equipo agresivo con mucha paciencia, en la búsqueda de hacer un buen partido. Todos queremos jugar. Nosotros debemos apretar más, además aprovechas las condiciones de La Paz”, destacó el futbolista. Por su lado el jugador Rodrigo Ramallo, quien se recupera de la lesión destacó que todos los jugadores que fueron convocados por el técnico Julio César Baldivieso están esperando una oportunidad de jugar.

“Personalmente quiero jugar, llegar para ese partido, quiero recuperarme y volver al estado que uno quiere, mañana (por el lunes) sabremos los resultados y el cuerpo médico elevará el informe”, comentó, Ramallo y añadió que el jueves se les presenta la oportunidad de ganar.

Trabajo

Este domingo el seleccionado boliviano continuó con los entrenamientos (en el estadio Rafael Mendoza Castellón, de Achumani) bajo la atenta mirada del técnico Julio César Baldivieso, quien el lunes podrá contar con equipo completo, pues ya podrá ser tomado en cuenta Gustavo Pinedo quien es el último en incorporarse a los entrenamientos.

LA PAZ/APG