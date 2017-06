Macri anuncia seis ministros en el área económica

Con palabras de agradecimiento comenzó esta mañana de lunes en conferencia de prensa el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri dio un bosquejo de sus primeros pasos de su futura gestión.

El Mandatario indicó: “esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el Gabinete Económico, yo no voy a designar a un ministro de Economía, habrá un ministro de Hacienda y Finanzas y seis ministros que serán parte del gabinete económico”, anunció.

En ese sentido manifestó que “rápidamente vamos a tomar contacto y saber cuál es la situación (económica del país). Más allá de la cordialidad de las últimas horas, Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, por lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del banco central”.

Agradecimiento

También dedicó un tiempo a para agradecer el voto que lo encumbro como presidente argentino.

“Gracias a todos los argentinos que finalmente transformamos la sana rebeldía en la decisión de cambiar. Estamos todos muy emocionados, conmovidos, los pocos metros que recorrí por la cuidada, la cara de alegría de toda la gente que me cruce, es realmente maravilloso”.

Macri aseguró que “hemos generado una oportunidad de construir la Argentina que soñamos, ahora hay que prepararse para empezar con toda la fuerza. Cada día estaremos avocados a la tarea de estar listos para el 10 de diciembre”, dijo respecto al día en que se sentará en la Casa Rosada.

Reunión con Cristina Fernández

El jefe de Gabinete de Argentina, Aníbal Fernández, dijo esta mañana desconocer si Macri y Cristina Fernández sostendrán una reunión para traspasar información que pueda ser útil para la nueva administración.

No obstante Macri después confirmó que “me pidió si mañana a las siete de la tarde podía estar en la Quinta de Olivos para tener una primera conversación”.

Asimismo relató que “ayer la señora Presidenta me llamó para felicitarme, me dijo que estaba contenta de haber tenido el primer balotaje en la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz donde los argentinos decidieron este cambio. Me deseó la mayor de las fuerzas”.

BUENOS AIRES/Agencias