Doble aguinaldo: Evo sugiere reunión con trabajadores para explicar flexibilización

El presidente Evo Morales defendió este miércoles la flexibilización del pago del doble aguinaldo y sugirió a los trabajadores realizar un ampliado de emergencia para explicarles las razones, pues es también deber del Estado cuidar la parte privada.

“Sería importante, digo, talvez (hacer) un ampliado de emergencia (de la COB) y explicar la verdad, para no engañarnos ni como Estado, ni como trabajadores, ni como dirigentes, ni como empresarios”, sostuvo en conferencia de prensa.

Morales lanzó la propuesta luego de su viaje a Irán y de conocer que la Central Obrera Boliviana (COB) le comunico al Gobierno el lunes que rechaza la flexibilización del pago del segundo aguinaldo hasta abril y que esperan que se cumpla el decreto que termina el pago del beneficio hasta el 31 de diciembre. Además aclaró que el Estado también debe cuidar la estabilidad del sector empresarial.

“No quiero que se agarren conmigo, un sector de los trabajadores, está es nuestra obligación (como Estado) también cuidar la parte privada, porque eso dice la Constitución dentro de economía plural”.

El mandatario reconoció que nos todas las empresas tuvieron un crecimiento por encima del 4.5 por ciento como establece la norma para el pago del doble beneficio, razón por la cual decidieron otorgar un plazo de cuatro meses.

“Entiendo que algunas empresas, su crecimiento económico había sido del 1 por ciento y el 2 por ciento, eso nos informaron, sin embargo había que revisar que presentar las planillas y los datos de cada empresa”, indicó.

Ante esta situación pidió a algunos sectores de los trabajadores “entender esta flexibilidad”. “¿Qué me imagino?, si alguna empresa que no tiene posibilidades de pagar, no va pagar o se va cerrar la empresa, si la Confederación de Empresarios nos dice que va pagar pero pide un plazo hasta abril, era mejor para el Gobierno cuidar a los trabajadores y (…) que reciban su segundo aguinaldo al total ganado”, informó.

Agregó que en el sector estatal no habrá problemas para el pago del doble aguinaldo.

El Presidente explicó que inicialmente los empresarios pidieron que se elimine el segundo aguinaldo, luego solicitaron que ese segundo beneficio sea pagado al haber básico, lo que se ha rechazado, y tercero plantearon que se pague en cuotas lo que también fue refutado y se logró que se al total ganado pero hasta abril.

LA PAZ/Fides