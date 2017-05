Cobran 25 bolivianos para ingresar a Palmasola

Familiares de las personas que guardan detención en el penal de Palmasola denunciaron que el costo de ingreso al centro penitenciario fue elevado de cinco bolivianos a 25 por los policías que custodian los ingresos.

Una de los familiares indicó a los medios de comunicación: “antes de la Navidad todos pagábamos para ingresar cinco bolivianos en la primera puerta y en la segunda otros cinco en totas 10, pero desde la Navidad en cada puerta es 10 bolivianos y para pasar a un pabellón el cinco más. En total 25 bolivianos por persona, sin importar que sea niño o un anciano”.

Otra de las personas indicó que cada mañana se forman tres filas: “La primera es de las personas que pagan cinco bolivianos y avanza muy lenta, una segunda avanza más rápido y pagan 10, pero la tercera corren como carretilla y pagan 25”.

Las personas que esperan ingresar a la cárcel cruceña reiteraron que los cobros los realizan los policías que custodian las diferentes puertas.

“Imagínese nosotros somos seis y venimos de la provincia son 150 bolivianos que debemos pagar por visitar a uno de nuestros parientes por unas horas, me pregunto cuánto gasta la gente que viene todos los días a ver a sus familiares”, indica otra persona que aguarda en la fila de ingreso al penal que no quiere dar su nombre para no perjudicar a su hijo detenido en el presidio cruceño.

