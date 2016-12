Fiscal de Distrito del Beni afirma que es abogada

La fiscal de Distrito de Beni, Mabel Martínez, en declaraciones a medios de comunicación la tarde de miércoles indicó que ella es tiene título de abogado – procurador obtenido en la República Argentina y que realizó la convalidación respectiva.

Con esta declaración, Martínez, salió al paso de publicaciones en las redes sociales que indicaban que ella no tenía título de abogado, por lo que debe dejar de inmediato de ejercer el cargo de Fiscal de Distrito.

“En la Argentina me titule como abogada y procuradora, al llegar a Bolivia convalide y legalice mi título de abogado, otro diploma de procurador no lo hice, porque no hay una carrera similar en Bolivia”, indicó Martínez.

Recordó que su documentación está en la Universidad y también en la Fiscalía General del Estado, donde revisaron sus documentos antes de designarla cómo Fiscal de Distrito del Beni.

TRINIDAD/Fides