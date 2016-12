Dakar: mal día para los pilotos bolivianos

La octava etapa (que se corrió el lunes) jugó una mala pasada a los pilotos bolivianos, quienes tuvieron complicaciones y con mucho esfuerzo llegaron a la meta, pero diferente fue para Fortunato Maldonado quien no pudo completar la prueba en Belén (Argentina).

Maldonado tenía el objetivo de terminar la prueba más exigente de rally, hizo todos los esfuerzos económicos para llegar a competir, hasta la séptima etapa le fue bien, por lo menos con su máquina, pero el lunes se le presentaron complicaciones, hasta la media noche no había llegado a la meta, lo que causó preocupación a su equipo de trabajo.

El martes, se conoció que el piloto estaba parado en carretera realizando esfuerzos para que vuelva a funcionar su coche, la asistencia llegó pero nada pudieron hacer con el inconveniente en al caja, los mecánicos explicaron que era una grave complicación y que no podría llegar al inicio de la novena etapa, dicho y hecho no pudo anotarse para salir en la etapa que comprendía entre Belén y La Rioja.

“El lunes se corrió una de las etapas más difíciles, como prueba es que muchos pilotos abandonaron la competencia que fue dividida en dos tramos. Terminamos bien el primer tramo, en el segundo después de avanzar entre 35 a 40 kilómetros la caja no funcionó. Los fierros no siempre aguantan todo y nos tuvimos que quedar”, declaró Víctor Alanoca, quien es su navegante.

Pero Maldonado no fue el único boliviano que se quedó con las ganas de seguir en competencia, la misma suerte corrió Danny Nogales, el piloto de motos tuvo complicaciones este martes en la novena etapa y fue recogido por el helicóptero de la Aso, posteriormente solicitó a la organización continuar en la prueba, algo que le fue negado, pero el cochabambino aseguró que no se dará “por vencido” y seguirá insistiendo para competir, ya que “físicamente estoy en perfectas condiciones”.

Nogales contó que la organización le explicó que ya no podía seguir en competencia, por “preservar su integridad”, algo que no es compartido por el corredor quien insistió para reunirse con los miembros de la organización, quienes pese a todo reiteraron que quedó fuera de la carrera, por lo menos eso declararon este martes (pero no emitieron un comunicado oficial).

“El médico dijo que estaba bien, reconozco que el domingo no almorcé, yo estoy convencidos que aún me siento capaz de seguir”, declaró Nogales, quien aún esperará una respuesta de la Aso, para ver si sigue en competencia.

De confirmarse su salida sería el tercer piloto boliviano que está fuera de la prueba, el primero fue Luis Barbery de quien su coche se incendió después de cumplir la segunda etapa, el corredor ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz desde donde declaró que su propósito es correr una siguiente prueba del Rally Dakar.

Novena etapa

Pero no todo es malas noticias para los bolivianos, pues en la novena etapa Juan Carlos Salvatierra subió al puesto 24 en la clasificación por etapas, el piloto registró un tiempo de 03 horas 05 minutos 13 segundos, en la general ocupa el puesto 27 con 33h06í43”.

La etapa fue vencida por el australiano Toby Price con 02h24í19”, también lidera la general con 29h53í15”. En tanto que Fabricio fuentes llegó en el puesto 45 con 03h41í11”. Mientras que en cuadriciclos Walter Nosiglia es noveno con 04h03í15”, el día le favoreció a Leonardo Martínez quien ocupa el casillero 13 con 04h26í28”. La décima etapa se correrá entre Belén y La Rioja (Argentina), los autos y camiones transitarán 763 kilómetros, las motos y cuadriciclos.

