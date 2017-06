Primera encuesta afirma que el Si gana

La primera encuesta difundida por los medios de comunicación sobre el referéndum de reforma a la Constitución a celebrarse el 21 de febrero, muestra que la opción del Sí tiene un apoyo del 41 por ciento y la opción No del 37, nulo 2%, blanco 1%, no responde 11% y no sabe 8%.

El sondeo fue realizo por la empresa Equipos Mori para la red nacional Unitel, contempló un total de 1806 entrevistas en 84 localidades del país, por lo que presenta un margen de error de 2,3%. El trabajo de campo se realizó entre el 15 de diciembre y el 6 de enero.

En Santa Cruz, la intención de voto dio al Sí 36%, No 35%, Nulo 2%, Blanco 1%, No responde 19% y No sabe 7%.

En La Paz, El Si gana con 44%, No 34%, Nulo 3%, Blanco 2%, No responde 8% y No sabe 9%.

Mientras que en Cochabamba, El Sí se impone en Cochabamba con 46%, No 37%, Nulo 1%, Blanco 1%, No responde 10% y No sabe 4%.

