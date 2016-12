Reunión para solucionar problemas del fútbol

El miércoles en la ciudad de Tarija se reunirá el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para la ocasión también fueron convocados los ejecutivos de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y los dirigentes de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), con el fin de encontrar un camino a los pedidos que tienen antes del inicio del Campeonato Clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).

Marco Ortega, presidente interino de la FBF y titular electo de la LFPB informó que la reunión había sido convocada con anticipación, pero no habían previsto la posición de Fabol y la ABAF con respecto al inicio del campeonato local, que por el momento está en veremos por los pedidos que tienen ambas agrupaciones y exigen que se cumplan.

“Se hablarán temas que refieren al Congreso Extraordinario, además de las deudas pendientes que tienen los clubes, tenemos un proyecto que les daremos a conocer a los dirigentes de clubes de la Liga, esto dará un respiro”, declaró el titular liguero.

De acuerdo con la explicación del directivo se apelará a la Liga Española para lograr un “préstamo”, además de la Conmebol el dinero sería dividido entre los clubes ligueros, cuyos dirigentes seguramente lo utilizarán para pagar deudas, los más preocupantes son la de Blooming, Real Potosí, Ciclón, Wilstermann, San José, el primero está en paro.

Las deudas de los clubes mencionados superan los 200 mil dólares. “Es un momento muy complicado que están atravesando, en los pasados días se llegó a un acuerdo con Fabol y era de aplicar la reglamentación, ahora se nos presenta este problema con los clubes que no pagaron sueldos y los equipos no están entrenando como había planificado”.

“Este es un problema que preocupa a la Federación porque son nuestros afiliados. Tenemos un plan de auxilio que tiene un plazo de más de un mes, estamos hablando de 200 mil dólares para los clubes y 50 mil para las asociaciones. Este es un momento muy difícil pero hay que encontrar soluciones”, apuntó Ortega quien es optimista y está convencido que el viernes arrancará el Campeonato Clausura sin mayores inconvenientes.

El día lunes se puso en duda el inicio del torneo local debido a que los clubes no estarían cumpliendo con sus compromisos, en el caso de Blooming los jugadores piden el pago de sueldos de cuatro meses, como forma de protesta dejaron de entrenar a pocos días que se inicie el torneo.

Mientras que en la Villa Imperial, el equipo de Real Potosí no entrena con normalidad, varios jugadores decidieron no volver a esta ciudad mientras no les paguen y hasta se anticipa la salida de Oscar Sanz quien al parecer dará un paso al costado porque “así no se puede trabajar”.

ABAF

La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (Abaf), en reunión nacional determinó no dirigir los compromisos de la Liga y las divisiones menores mientras no sean atendidos. Entre sus pedidos también está ser reconocidos como entidad civil, además de contar con seguridad antes y después de cada partido, nivelación y mejora económica y otros puntos.

LA PAZ/ APG