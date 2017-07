La promesa de “El Chapo” a Kate del Castillo: “Te cuidaré más que a mis ojos”

Con sobrenombres, con el fin de no ser identificados, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, que se encontraba prófugo de la Justicia tras escapar de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, y la actriz Kate del Castillo mantuvieron una extensa charla a través de servicios de mensajería de teléfonos móviles el pasado 25 de septiembre, pocos días antes de la visita que le realizaron, junto con el actor Sean Penn, a su escondite en la selva.

El martes por la noche, el diario Milenio difundió la conversación que tuvieron el capo narco, quien utilizó el teléfono celular de su abogado, Andrés Granados, y la actriz.

Bajo el seudónimo de “Papa: olvidado”, “El Chapo” inició el diálogo asegurándole a “M: olvidado” que tenía gusto en saludarla, “aunque sea [sic] por este medio”.

La actriz mexicana, quien es investigada por la Justicia por su encuentro con quien, por ese entonces, estaba prófugo, le indicó que estaba interesada en hablar en persona del proyecto (de ambos).

“…Yo estoy en Sinaloa, no te va a alcanzar el tiempo, apenas que tuvieras vuelo a Mazatlán, porque aquí nada más en las montañas se puede llegar a mi rancho, ya que está lloviendo todos los días”, le dijo el líder del cártel cuando conversaban acerca de una reunión en persona, según reprodujo Milenio.

“Te cuento que no soy tomador, pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá sea pronto, vale más esperarnos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos”, le dijo “El Chapo”.

“Recuerda que el siguiente fin de semana estoy libre. Déjame saber si nos podemos conocer entonces”, indicó más tarde la actriz mexicana.

Luego, Del Castillo se retiró a una reunión, y un asistente de Guzmán le manifestó que ella quería llevar “al actor Sean Penn”, quien es “muy recatado”. A lo que “El Chapo” lo autoriza y le contesta que lo lleve la semana siguiente “para organizar”.

“Que traiga al actor, y si ella ve que se necesita traer a más personas, que las traiga, como guste ella”, detalló el líder narco.

Días después, en el rancho en el que estaba escondido Guzmán, el actor Sean Penn y Kate del Castillo se reunieron con él, y luego se produjo la entrevista que se publicó en la revista Rolling Stone tras la recaptura de “El Chapo”.

Mientras grababa la película Los 33, la actriz mexicana negó que le escribiera una carta en el año 2012 a “El Chapo” Guzmán, sino que ella escribió “un manifiesto”.

“No creo que la captura de “El Chapo” cambie el narcotráfico en el país”, dijo en ese entonces Del Castillo.

Tomado de Infobae