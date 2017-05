Detectaron cinco casos positivos de zika en EEUU y España

Las autoridades neoyorquinas confirmaron este viernes que tres personas fueron afectadas por el virus zika, enfermedad que preocupa a América Latina y el Caribe ya que al menos 18 países han registrado casos autóctonos.

Según indicó el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los pacientes, de Queens, Organe y Nassau, que dieron positivo habían viajado a zonas donde se ha estado incrementando la presencia del mosquito Aedes aegypti.

A pesar de corroborar que habían transitado por esos países, las autoridades no especificaron en que lugares estuvieron.

Los funcionarios indicaron que una persona se recuperó completamente, mientras que las otras dos están mejorando sin complicaciones.

Más temprano el viernes, las autoridades sanitarias estadounidenses expandieron una advertencia para que mujeres embarazadas eviten viajar a 22 lugares de América Latina y el Caribe debido al zika, indicó la agencia de noticias AFP.

Brasil, uno de los países en los que más casos se han detectado, está investigando si el virus está vinculado a los casos de nacimientos de niños con microcefalia. Aunque las autoridades han registrado unos 3.900 casos sospechosos, todavía no confirmaron oficialmente que esté vinculado al zika.

A raíz de los tres pacientes positivos, las autoridades de Nueva York advirtieron que cualquiera que viaje a zonas más cálidas tome precauciones.

“Urgimos a los residentes, especialmente a las mujeres embarazadas, chequear todas las advertencias de salud antes de viajar y tomen medidas preventivas cuando viajen a los países afectados”, indicó el comisionado de salud del estado de Nueva York, Howard Zucker.

Hay casos documentados en los Estados Unidos de los viajeros que contrajeron el virus en el extranjero, pero no ha habido casos de la que se transmite el interior del país informaron de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, según reportó The New York Times.

“No hay prácticamente ningún riesgo de adquirir el virus zika en el estado de Nueva York en este momento”, indicó Zucker.

En ese sentido, aclaró que “el virus no se contagia por contacto casual con una persona infectada y los mosquitos no están activos en los meses fríos de invierno”.

Dos casos de zika en España

La Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) confirmó que dos mujeres contrajeron el virus que provoca malestar general, erupciones cutáneas, fiebre y dolor articular.

Las afectadas que tienen entre 30 y 45 años, según indicó el diario El País, son residentes en Cataluña y de origen sudamericano. Ambas viajaron a fines de 2015 a sus países de origen y contrajeron la enfermedad.

El Departamento de Salud, que ha evitado revelar los países a donde han viajado, indicó que las mujeres presentaban un cuadro clínico leve cuando fueron diagnosticadas y “ahora ya se encuentran en perfecto estado”.

Tomado de Infobae