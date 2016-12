Jueves 4 Febrero 2016.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado lunes emergencia sanitaria mundial debido a que el Zika, infección transmitida por el mosquito Aedes Egypti, se ha relacionado con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos. En este siglo XXI ya han nacido cuatro grandes crisis mundiales de Salud Pública.

2002 Neumonía asiática.

2009 Gripe A.

2014 Évola.

2016 Zika.

El Zika pueda afectar a unas cuatro millones de personas en Las Américas, según versión de la OMS, que lo ha calificado como “una amenaza de proporciones alarmantes”.

No existe tratamiento de inmunización. No hay vacuna disponible y su diagnóstico no es sencillo pues el temible mosquito puede provocar Dengue, Chikunguña y Zika a la vez. Por ende, hay que descartar previamente, en el caso del Zika, que no sea ni Dengue ni Chikunguña. No todos los infectados muestra síntomas de esa enfermedad,

El Zika a veces no presenta síntomas específicos pero puede producir: fiebre, salpullido, dolor en articulaciones, conjuntivitis (ojos rojos) y posible transmisión, todavía no confirmada clínicamente, de la madre al feto durante el embarazo. En la supuesta microcefalia infantil, en Brasil se han realizado investigaciones: algunos bebés de madres infectadas han dado positivo y otros negativo.

Se teme que el Zika, según estudios franceses, provoque también el síndrome “Guillain – Barré”, caracterizado por una neuropatía inflamatoria aguda que empieza por las extremidades inferiores y asciende por todo el cuerpo. Es una respuesta anómala del sistema inmunitario.

