Evo: “El tema de impuestos no se negocia”, “es acción política”

El presidente Evo Morales aseguró este miércoles en conferencia de prensa que el tema de impuestos no se negocia y pidió al sector del transporte pesado levantar el bloqueo en las carreteras que hoy ingresa a su cuarto día. Además calificó la medida de protesta de política.

“Como Gobierno nacional vamos a cuidar la economía nacional y no hay nada que negociar en ese tema (impuestos), no vamos a negociar, no es que estamos inventando otros impuestos, ellos pagaban, siempre han pagado, ahora no quiere pagar”, indicó.

De hecho también dijo que el transporte pesado “está exagerando” y que la protesta es un abuso al pueblo al no querer pagar impuestos a pesar del crecimiento de las importaciones y exportaciones.

Aclaró que el sector del transporte pesado no es sindical y que más bien es empresarial. “No es como un movimiento social que quiere sus reivindicaciones, son empresas privadas”, dijo.

“Lo que pagaban ahora no quieren pagar, no es que hemos creado unos impuestos, los impuestos estaban ahí, pagaban, pagaban, ¿ahora qué? inventaron un impuesto único, inicialmente me informaban que con el impuesto único vamos a pagar más que antes, yo decía son patriotas”, explicó.

Según el Gobierno el sector no quiere pagar 500 millones de bolivianos al año.

El Mandatario calificó el bloqueo de acción política. “Lamento mucho que ahora faltando pocos días para el referendo hacen esta acción, entonces yo veo que es una acción política, no es todo el transporte pesado”, dijo, además aseguró que “hay una información no confirmada, que sus dirigentes se están reuniendo con la derecha”.

En su criterio, “esos pocos dirigentes que son grandes empresarios” y que tienen registrados hasta 15 camiones están protagonizando la protesta y no así las bases que se sientes perjudicados.

Pidió al sector levantar los bloqueos y que si quieren dialogo que “venga a dialogar” para informar públicamente sobre el tema de impuestos.

LA PAZ/Fides