Morales: Chile “juega sucio” para evitar postulación de Bolivia a la CELAC

El presidente Evo Morales acusó el miércoles, en la ciudad de La Paz, al Gobierno de Chile de “jugar sucio” para evitar la postulación de Bolivia a la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC) para 2017 y aseguró que el Gobierno boliviano “jamás” utilizará a ese organismo para lograr respaldo a la demanda marítima.

El Jefe de Estado aseguró que la postura negativa de Chile a esa postulación se trataría de una “venganza” de algunas autoridades de ese país por el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2015 para tratar la centenaria causa boliviana.

“Siento que alguna autoridad, no son todas, actúan rencorosamente y vengativamente. No aceptan que Bolivia, tan despreciado por algunos grupos de Chile, haya ganado en La Haya (y ahora) quieren vengarse y lamento mucho decir eso. Esperamos que los cancilleres de la CELAC no se presten a este juego sucio de Chile. Es un juego sucio”, afirmó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Bolivia busca presidir ese organismo multilateral en 2017, pero compite contra Honduras, país al que actualmente Chile apoya.

Morales advirtió que Chile pretende generar una descalificación de Bolivia para asumir la titularidad de la CELAC, porque al igual que Honduras no cederá su posición para lograr esa designación.

“Como Honduras no va a ceder nosotros no vamos a ceder y como no hay consenso y que sea otro país (dirán), imagínense la jugada sucia de algunas autoridades de Chile”, sostuvo y criticó la campaña que realiza el país transandino.

El Presidente aseguró que “jamás” utilizará a las reuniones y cumbres de ese organismo regional para el tema marítimo, porque se encuentra en la CIJ desde 2013.

Bolivia busca en la CIJ la instalación de un “diálogo sincero” con Chile para resolver la demanda marítima boliviana.

Finalmente, el Mandatario manifestó su confianza y esperanza para que los cancilleres de la CELAC revisen la posición de Chile y analicen la posibilidad de otorgar a Bolivia la Presidencia Pro Témpore de ese bloque.

LA PAZ/ABI