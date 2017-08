El 23 definirán cambio de juzgados de las provincias

El traslado de juzgados será vuelto a tratar por el Consejo de la Magistratura el 23 de febrero, informó el presidente de esa instancia judicial Wilber Choque.

“El 23 de febrero volveremos a poner en consideración el traslado de algunos juzgados en las provincias y tomaremos como parámetro la cantidad de carga procesal de cada uno de ellos para asumir una decisión definitiva”. Indicó Choque.

También dijo que la supresión de los juzgados de instrucción en lo civil es una determinación del nuevo Código de Procedimiento Civil y ellos, como Consejo de la Judicatura, solo hacen cumplir la ley.

En enero hubo bloque de varios municipios exigiendo que sea anule la resolución del Consejo de la Judicatura que ordenaba el traslado de juzgados a las capitales departamentales o a municipios con mayor población.

Al respecto Choque sostuvo: “Estamos analizando cada uno de los casos en los que hubo conflicto, hay algunos que no serán cambiado y los otros tendrán que someterse a lo que dice la ley, porque no podemos mantener un juzgados donde no hay un alta carga procesal”.

