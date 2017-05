Vaticano: palabras del Papa sobre Trump “no son ataque personal”

El Vaticano aseguró este viernes que el Papa no quiso hacer un “ataque personal ni una indicación del voto” cuando en el vuelo de regreso desde México sostuvo que el candidato republicano Donald Trump “piensa en construir muros” y “esto no es cristiano”.

Así lo afirmó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, en una entrevista concedida a Radio Vaticana.

“El Papa ha dicho aquello que ya sabemos bien, si seguimos sus enseñanzas y sus posiciones: que no se puede construir muros, sino puentes. Esto lo dice siempre, continuamente, lo ha dicho respecto a la cuestión de las migraciones en Europa y otras muchas veces”, subrayó.

Para el portavoz del Vaticano, esta afirmación es una actitud “coherente con el hecho de seguir con valentía las indicaciones del evangelio sobre acogida y solidaridad”.

“Naturalmente sus declaraciones han sido posteriormente muy comentadas pero no querían ser, de ningún modo, un ataque personal ni una indicación del voto”, zanjó.

Lombardi agregó que “el Papa dijo claramente que no entraba en la cuestión del voto en la campaña electoral de Estados Unidos” y también que sus palabras eran pronunciadas “en el caso de que fuera exacto y verdadero aquello que le habían referido”.

“Dio el beneficio de la duda respecto a aquello que le refirieron sobre las expresiones del candidato republicano”, señaló.

“Construir puentes en lugar de muros es característico de este pontificado. Tiene que ser interpretado y entendido en este sentido”, agregó.

En el vuelo de regreso a Roma desde México, Jorge Bergoglio respondió a los 76 periodistas que le acompañaban en el avión sobre asuntos de interés general.

Fue entonces cuando se refirió a Trump después de que le preguntaran si un católico podría votar por alguien como el candidato republicano a las primarias, que defiende expulsiones de inmigrantes y ampliar la valla que separa los territorios mexicano y estadounidense.

“Sobre lo de qué aconsejara votar o no votar, en eso no me meto”, afirmó, pero contestó: “Sólo digo: este hombre no es cristiano si es que dice esto”.

