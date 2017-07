Venezuela: Diputado denuncia que hay hasta 500.000 infectados por Zika

El diputado opositor venezolano José Manuel Olivares, quien preside la subcomisión de Salud del parlamento, dialogó con Infobae tras el pedido de ayuda humanitaria que hizo ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la profunda crisis sanitaria que vive Venezuela.

“Yo espero que el presidente Nicolás Maduro no siga anteponiendo la política, no siga anteponiendo la ideología, ante la salud y la vida de los venezolanos”, enfatizó el parlamentario desde Washington horas después de haber estado con expertos de la OMS. También subrayó que hay entre “400.000 y 500.000 infectados de zika en el país”.

–¿En qué consistió la denuncia que llevó a la sede de la Organización Mundial de la Salud?

-Lo que hicimos fue darle continuidad a la declaratoria de crisis humanitaria de salud que hizo el parlamento venezolano en plenaria. Esa declaratoria busca solucionar la crisis de salud que vive el país, marcar una hoja de ruta para buscar soluciones a la profunda crisis de salud, de falta de medicamentos, de los aumentos de las cifras de mortalidad materna, de mortalidad por cáncer y de mortalidad infantil.

Son todos marcadores que denotan la crisis humanitaria en salud y, en definitiva, que se concretan en la muerte de venezolanos. Nosotros acudimos a la OMS para solicitar formalmente la ayuda humanitaria a nuestro país.

–¿Es posible encontrar una solución a la crisis en el corto plazo?

-La conclusión de esa reunión es que es totalmente posible. Hay dos caminos: el camino más largo, que es lo que iniciamos nosotros entregando toda la base de datos, entregando todos los argumentos y las pruebas de la crisis humanitaria; y el camino más corto, según nos explicaron ellos, que es que el presidente de la República puede solicitar la ayuda humanitaria al país y le será concedida de inmediato.

Nosotros no tenemos ningún problema en que sea el gobierno el que entregue esto. No estamos interesados en tomar ninguna foto entregando algo. Estamos interesados en que se acabe la crisis de salud, la angustia de los venezolanos que no encuentran medicamentos, que no encuentran atención en los hospitales y que en definitiva pierden a sus familiares por falta de insumos médicos.

–¿Cómo fue recibida la denuncia? ¿Tuvo la chance de mantener reuniones con gente de la OMS?

-Fue una reunión de aproximadamente dos horas, dos horas y media. Bien amplia, bien profunda. Fuimos a dar detalles técnicos importantes del ámbito médico y hablamos sobre los marcadores de Venezuela y los marcadores de la OMS. Pudimos contrastar algunas informaciones que manejábamos nosotros desde la Asamblea Nacional.

El reconocimiento de ellos es que no pueden avanzar si no hay peticiones de los países miembros. En este caso, es el gobierno de Venezuela quien tiene que pedir la ayuda formal.

–¿Usted le pidió a Francisco Becerra (subdirector de la Organización Panamericana de la Salud) que envíe formalmente una misión técnica a Venezuela para analizar la situación?

-Efectivamente. Fue una solicitud formal que hicimos a manera de ayuda humanitaria para que vaya una comisión a Venezuela a verificar las posibles soluciones de la OMS para los temas de embarazo precoz, zika, sida, para el tema oncológico y para las enfermedades crónicas.

Becerra nos dijo que con gusto aceptaba nuestra petición, pero que necesita una autorización del gobierno nacional para poder llegar al país. Está todo en manos del gobierno. Parte de la solución -respecto a la asistencia técnica- está lista, pero depende del gobierno.

–¿Qué porcentaje alcanza la escasez de medicamentos y equipos médicos en Venezuela?

-Hay una escasez del 90% de los medicamentos que están en la lista de la OMS, los de mayor rotación, hay una ausencia permanente de 20 a 30 fármacos para quimioterapia, nueve regiones del país carecen de tratamientos de radioterapia y hay un 70% de déficit médico en los hospitales del país.

También hay un 78% del material médico-quirúrgico en déficit en los hospitales públicos, un 68% de los quirófanos no están operativos a nivel nacional y un 90% de los mamógrafos, tomógrafos y resonadores no operan en los hospitales de todo el país. Otro dato es el aumento en los marcadores de salud. Por ejemplo, aumentó la mortalidad materna.

-Un informe publicado en The Washington Post alertó que Venezuela se enfrenta al peor escenario frente a la expansión del zika dado que corre desde atrás respecto a las medidas de prevención que toman otros países de la región y también se denunció que el gobierno está bajando drásticamente el número de infectados. ¿Usted puede hacer un balance de la situación y cuántos infectados habría en el país por estas horas?

-Para que se entienda lo que está pasando hay que decir que el único país de Latinoamérica que no tiene boletín epidemiológico público es Venezuela, lo que denota poca transparencia en el manejo de la información.

Respecto al zika, el gobierno, en su primera declaración, dice que tiene solamente 3.000 casos sospechosos y reconoce que tiene 255 casos del síndorme Guillain-Barré como complicación del zika. Cuando uno revisa la literatura, te das cuenta que uno de cada 1.000 o 2.000 casos de zika desarrollan con Guillain-Barré. Esa es la estadística.

Quiere decir que esos números no cuadran. Hay una gran mentira de parte del gobierno porque si tienes 255 Guillain-Barré no puedes tener 3.000 casos sospechosos de zika. Tienes que tener por lo menos 250.000 casos positivos de zika para que dé la estadística.

Desde noviembre hasta la primera semana de febrero hay casi 360.000 casos de fiebre que no sabemos por qué son. Son extras, son diferentes de los esperados para esos meses del año. Nosotros mantenemos que hay entre 400.000 y 500.000 casos de zika en Venezuela.

Tomado de Infobae