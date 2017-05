Colisión entre cisterna y bus causa seis fallecidos

Un bus de la empresa Danubio, que partió de la ciudad de Cochabamba y tenía como destino la ciudad de Oruro colisionó con un camión cisterna, lo que causó el fallecimiento de seis personas y más de 15 heridos en el kilómetro 160 de la carretera Cochabamba – Oruro, informó a Radio Fides el coronel Iván Tapia comandante de la Policía Caminera de Cochabamba.

Según el primer reporte policial el accidente ocurrió a las 14.30 cuando la cisterna que venía de bajada colisionó con el bus de pasajeros de forma frontal.

El chofer del camión, Alberto Condori, relató a Fides “perdí el control del vehículo, porque en la vía había aceite y agua lo que hizo el camino resbaloso, pues ayer (miércoles) hubo otro accidente y no limpiaron ni señalizaron la zona”.

Agregó que intento detenerse, pero lo frenos de camión no respondieron “después hice juego de luces, hasta saque mi mano, pero el chofer de bus no me vio o no entendió”.

El coronel Tapia indicó que los heridos fueron evacuados al hospital Bustamante de Quillacollo, al hospital de Vinto y la clínica Natividad de Oruro, mientras que cinco de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Cochabamba.

El sexto fallecido fue identificado como Demetrio Mamani que fue trasladado a de Oruro, para ser internado en un centro médico privado.

El coronel Oscar Ayala, de Tránsito Quillacollo informó que entre los fallecidos están el chofer, Virgilio Mamani Paco y su ayudante que aún no fue identificado.

QUILLACOLLO/Edwin Conde/Fides