Ministra de Comunicación plantea tres contextos para regular redes sociales

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, planteó tres contextos que sustentan la necesidad de regular las redes sociales, por lo que adelantó que el Gobierno analizará este aspecto.

“El control de las redes sociales tiene tres contextos que remarcar para sustentar la necesidad de hacerlo. Esos tres contextos mínimos, en este momento nos dicen que es necesario regular y hacerlo no es precisamente coartar la libertad de expresión o afectarla”, señaló en entrevista con el programa Que No Me Pierda de red Uno.

Paco explicó que un primer contexto tiene que ver con lo coyuntural, como lo sucedido en los pasados días en Bolivia, que vivió una campaña para el referendo constitucional, en la que visibilizó un manejo -a su criterio- “irresponsable, cobarde, nefasto, perverso e irrespetuoso en las redes sociales”.

“El 95% de la información en las redes termina siendo falsa, ese es el primer contexto”, señaló.

Paco dijo que un segundo contexto tiene que ver con estudios sobre crimen que se comete en relación a las personas, en este caso la trata y tráfico, en el que al menos el 90% de ese crimen se comete a través de las redes sociales.

Agregó que un tercer contexto se refiere al racismo que se evidencia en ese tipo de medios de comunicación.

“Como comunicadores sabemos que tenemos la responsabilidad de proteger la dignidad de las personas, tenemos que promover eso principalmente y esto no es libertad de expresión, esto es ataque a la dignidad de las personas”, aseveró.

Paco adelantó que la regulación de las redes sociales puede incorporar elementos educativos de carácter preventivo, proteccionista y de sanción, y aseguró que esa será la estructura del debate.

“No podemos permitir que un medio de comunicación que se ha creado para bien de las personas, para acercar a las personas, sea utilizado de forma perversa e irresponsable”, reiteró.

Esa determinación se produce luego que el presidente Evo Morales denunciará una campaña “sucia” y llena de “calumnias y mentiras” mediante esas nuevas tecnologías de la comunicación contra su gestión de Gobierno.

Morales consideró que esa estrategia de la oposición incidió en el resultado del referendo constitucional realizado el pasado domingo que rechazó una modificación parcial de la Constitución Política del Estado.

El pasado lunes, el Primer Mandatario sugirió un debate sobre el manejo de las redes sociales porque -a su juicio- mal informan y confrontan a la población e incluso pueden llegar a tumbar gobiernos.

LA PAZ/ Tomado de ABI