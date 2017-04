San José inicia la séptima fecha con ganas de dejar el fondo

Cumplida la sexta fecha del Campeonato Clausura de la Liga, el plantel de San José a partir del fin de semana tiene la complicada misión de dejar el último casillero de la tabla de posiciones, en tanto que Bolívar tratará de lavarse la cara con una victoria sobre Ciclón en Tarija, después de una estrepitosa caída en Argentina por la Copa Libertadores de América en su primera presentación (Grupo 3).

Hasta la fecha seis del certamen local los resultados cobraron ya dos técnicos, cuyas cabezas fueron las primeras en rodar, como sucede en cada torneo son los entrenadores los primeros en salir por determinación de los directivos, ya que es más fácil sacar a uno que a más de 20.

El primero en dejar su plantel fue Pablo Caballero, a quien le comunicaron que ya no era más técnico de The Strongest el pasado 7 de febrero, la plantilla cayó en la Villa Imperial contra Nacional Potosí el 6 del mismo mes, algo que no gustó para nada a sus seguidores, tras oficializarle la determinación inmediatamente asumió el cargo un viejo conocido para el Tigre, Mauricio Soria.

El martes 23 de febrero fue el turno de Freddy Cossío, ahora extécnico de San José, el cuerpo técnico dirigió el cotejo contra Oriente Petrolero condicionado al resultado, su permanencia en el plantel pendía de un hilo lo que aceleró su salida tras caer por 3 a 0 en el estadio orureño.

Tras el compromiso Cossío se despidió de sus jugadores, porque dirigentes y cuerpo técnico tenían un acuerdo, un día después fue presentado Marcos Rodolfo Ferrufino como sus sucesor, el orureño agarró un fierro caliente.

Con esos antecedentes la fecha siete del torneo local servirá a algunos elencos para salir del fondo de la tabla, en tanto que otros sumar unidades y escalar, mientras que unos pocos en mantenerse como primeros de la tabla y seguir alejándose para ser líder absoluto del certamen, ese objetivo tiene Wilstermann con 12 unidades.

Los partidos comenzarán a jugarse a partir del viernes, en la ciudad de Santa Cruz el equipo de Blooming enfrentará a Nacional Potosí en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz a partir de las 20.00, los visitantes deben sumar unidades para escapar de la zona de peligro, ya que es uno de los elencos más comprometidos en la tabla del punto promedio.

Para el sábado se programaron dos cotejos, el primero será en Yacuiba (Tarija) el elenco de Petrolero rivalizará contra Sport Boys en el estadio Federico Ibarra a partir de las 15.00, el escenario deportivo recibirá sus puertas después que el campo de juego fue sometido a trabajos.

Entre tanto, en la ciudad de La Paz a partir de las 20.00 en el estadio Hernando Siles los equipos de The Strongest y Oriente Petrolero jugarán un cotejo de alto vuelo, ambos equipos toman sus previsiones, los visitantes trabajan en la sede de Gobierno desde el martes.

Mientras que el domingo en la ciudad de Tarija en el estadio IV Centenario los elencos de Ciclón y Bolívar jugarán a partir de las 15.00, para los visitantes es un encuentro en el que están obligados a ganar después de que el miércoles fueron derrotados por Racing por una goleada impensada en territorio argentino (4-1), por la Copa Libertadores.

Finalmente en la ciudad de Sucre el elenco de Universitario jugará contra San José en el estadio Patria a partir de las 15.10, la fecha se completa en la Villa Imperial donde Real Potosí enfrentará a Wilstermann desde las 17:15.

LA PAZ/APG