Tía de Gabriela Zapata asegura que el hijo de Evo y Gabriela está vivo

La tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán, dijo este sábado a medios locales que el hijo que tuvo su sobrina con el presidente Evo Morales está vivo y que será la expareja del Jefe de Estado que explicará el caso.

Guzmán dijo que el hijo de Evo, que se llama Ernesto Fidel, está vivo y que tendría 9 años.

Esta aseveración desvirtúa había dicho el presidente Evo Morales, de que el hijo de ambos había fallecido poco tiempo después de nacido.

A continuación la transcripción de las declaraciones de Guzmán a la red televisiva PAT.

Pilar Guzmán, tía de la exgerenta de la empresa china CAMC, en una entrevista que tuvo con la red PAT en inmediaciones de los juzgados de La Paz, a donde fue trasladada Zapata tras ser imputada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.

PAT: ¿Es importante lo que usted acaba de decir porque se rumoreaba, había la información de que el niño vivía, pero usted acaba de decir que estuvo con el niño, sin embargo el niño ya no está con vida?

PG: No. Yo no sé por qué han dicho eso, no sé los motivos que les han fundado a decir esa mentira, pero yo no les podía decir nada anterior, porque tenía que esperar la autorización de mi sobrina. Ella ahorita me ha dicho: pídeles el número de teléfono a los que están allá afuera y yo voy a hablar con todita la prensa. Tía tú también vas a declarar, porque lamentablemente no sé el entorno cercano de sus familiares que son sus padres, hermanos, no sé. Me dijo si van a venir o no van a venir, pero la que conoce a fondo el tema soy yo, o sea desde un inicio cuando ella estaba embarazada yo he tenido conocimiento de todito este problema si todo lo que ha sucedido, pero después vamos a declarar.

PAT: ¿Usted considera que Gabriela Zapata es una víctima?

PG: Yo pienso que al haber perdido ese referendo han buscado cómo decir, cómo limpiarse y están utilizando a una mujer que la están tratando como una delincuente y es muy doloroso lo que están haciendo con ella, a su casa el día de ayer me han dicho que si entro me van a mandar a declarar, me van a perseguir y no sé qué historias, ni si quiera son FELCC, creo que es del Ministerio de Gobierno o es de inteligencia la vagoneta que ha estado todito el día ayer en la casa. Me han revisado tanto al entrar como al salir, yo no he entrado a sacar nada. Lo único que quiero es que tengan consideración que hay una niña allí.

PAT: Si me permite, la acusan de enriquecimiento ilícito de acuerdo a la denuncia del Ministerio Público. ¿Cómo se puede demostrar? Por ejemplo ella vive en un anticrético, en una zona exclusiva en La Paz, maneja un Mercedes Benz, usted que estuvo cerca, ¿ella lo obtuvo todo aquello de manera legal?

PG: Esa casa se ha tomado amoblada, ese anticrético se ha conseguido amueblado. O sea todas las cosas, muebles, cortinas, todo es de la dueña y hoy yo he estado con ella, con la señora Fortún, entonces todas esas cosas son de ella. Los vehículos tienen sus dueños también. En su momento que averigüen con el número de placa.

Ahora si la están acusando de algo, es ilógico, de que una sola persona hubiera podido hacer todo lo que están aseverando tanto el ministro de Gobierno como Transparencia, buena tanto quieren saber mi sobrina va a hablar y se va a saber toda la verdad.

PAT: ¿Usted qué pide a las autoridades?

PG: No sé por qué utilizan eso. Ellos deberían tratar de no sé, de defenderse, de volver a la posición que estaban, pero no utilizando esto. Ellos critican a la oposición de guerra sucia, quienes están haciendo la guerra sucia son ellos, porque están utilizando a la madre de un niño y a un niño para qué, para tratar de limpiar todo lo que han hecho, pero van a saber ustedes, van a tener conocimiento y la verdad se va a saber.

PAT: ¿Se hablaba de un niño, ese niño vive?

PG: Sí.

PAT: ¿Me escuchó la pregunta?

PG: Sí, lo escuché, está vivo.

PAT: Ese niño producto de las relaciones, ¿vive?

PG: Sí, está vivo, yo lo he tenido en mis brazos. Cuando tuvo cuatro meses viajé a Cochabamba y yo lo he tenido en mis brazos.

PAT: ¿Cuántos años tiene el niño ahora?

PG: Ocho a nueve, está acá (en La Paz).

LA PAZ/Fides