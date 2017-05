Wilstermann gana de visitante en Potosí

Con goles de Edward Zenteno y Oscar Díaz en la primera etapa de juego, el equipo de Wilstermann se mantiene como invicto y líder del Campeonato Clausura, el equipo cochabambino sometió a Real Potosí por 2 a 0 el domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial por el complemento de la séptima fecha liguera.

Para los lilas este domingo quedará en el olvido inmediatamente, pues no les salía nada y hasta fallaron un penal que podía ser el gol del descuento, pero definitivamente los jugadores estaban en otro juego, ante un rival que sabe lo que busca y está convencido que manteniéndose ese camino podrán cumplir con el objetivo, que es el título.

Oscar Sanz, director técnico de los lilas se mostró impotente ante el mal juego de su plantel, tal vez la ausencia de Claudio Centurión también le jugó una mala pasada, el jugador solicitó un permiso especial para atender problemas personales algo con lo que no contaba el cuerpo técnico que ya había armado su once titular con la inclusión del futbolista.

La plantilla de Wilstermann, hizo lo suyo dio dos estocadas en el momento preciso y se fue con los bolsillos llenos y la sonrisa a flor de labios, porque saben que con la ventaja que tienen y las que quieren sumar serán inalcanzables, pero saben que el camino no es corto faltan partidos por jugar y en el fútbol en más de una ocasión quedó demostrado que nada está definido hasta que termine el último compromiso de un torneo.

Los aviadores se pusieron en ventaja en el minuto 20 mediante Edward Zenteno, tras un pase de tiro de esquina el jugador estaba bien ubicado y deja mal parado al arquero Henri Lapczyk, quien nada puede hacer porque la pelota ya había ingresado a su sector.

15 minutos después Oscar Díaz, de Wilstermann decreta el 0-2, fue un balde de agua fría para los lilas cuyos jugadores ya no lograron reaccionar, pues se había caído toda su estantería, además los ataques fueron más de parte de los rojos hasta que finalizó la primera mitad de juego.

El segundo tiempo no cambió casi nada, los lilas estaban más perdidos que una aguja en el pajar, no les salía nada, no era su día, en tanto que los aviadores querían más conquistas que al final no llegaron a concretar, pero se fueron con las manos llenas.

En el epílogo del compromiso el árbitro del compromiso Wilson Estrada que seguía de cerca las jugadas cobra penal para los locales, el jugador Gilbert Álvarez se coloca frente a la pelota y duda, el arquero Gustavo Salvatierra intuye el trayecto del balón y logra despejar, los aficionados se toman la cabeza porque no podían creer lo que pasaba con su plantel.

